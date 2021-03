Psihopata je cijeli meč provocirao protivnika i nepotrebno rasipao energiju na bahaćenje u kavezu. Objavio je i borbu na svom Instagramu uz dosta vulgarnu poruku

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević ponovo je pokazao da je jači na riječima nego u kavezu. Borac poznat pod nadimkom Vaso Psihopata izgubio je na bodove u glavnoj borbi eventa koji je organizirala ruska promocija AMC.

Njegov protivnik bio je Aleksej Mahno, a pokazao se boljim u tri runde. Kako piše Fight site, utjeha za Bakočevića može biti što je zaradio najveći honorar u karijeri.

‘Umirao sam u 3. rundi’

Psihopata je cijeli meč provocirao protivnika i nepotrebno rasipao energiju na bahaćenje u kavezu. Objavio je i borbu na svom Instagramu uz dosta vulgarnu poruku.

“Poraz sudačkom odlukom nakon tri runde. Umirao sam u 3. rundi, pa me bacio. Inače sam mu rekao da mi ga može popušiti i da me ne može baciti dok sam svjež. Protivnik puno veći i teži od mene, ali iskreno udara kao pič*ica. Mogao me do sutra udarati, ali mu čestitam na zasluženoj pobjedi. Prve dvije runde ok, a treća runda katastrofa (koliko me služi pamćenje). Idemo dalje, hvala svima na podršci. Nema smrti bez sjekire”, poručio je Bakočević nakon svog 21. poraza u karijeri. Na kontu, inače, ima i 40 pobjeda.

