Strava i užas u Rusiji

Bivši boksač, 38-godišnji Mikhail Starcev te bivša dvostruka svjetska prvakinja u kickboxingu, Lilija Vorogušina, uzrokovali su u ponedjeljak težak, gnjusan i špkantan incident u Barnaulu u Sibiru, nakon kojeg je 40-godišnji muškarac preminuo od ozljeda zadobivenih nakon podlog udarca koji mu je uputio upravo Starcev, prenosi Russia Today. Snimka napada upravo obilazi svijet i prilično je šokantna…

WARNING GRAPHIC CONTENT. Russian former boxer Mikhail Startsev kills married father-of-three Pavel Pokhlov with one punch in a mass brawl in Barnaul, Siberia. (video shared by Pokhlov's widow) pic.twitter.com/rH74NPLvdU — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) July 28, 2020

Čovjek pokušao pomoći, te se pritom branio uz pomoć štapa za hodanje

Spomenuti dvojac je snimljen kako na parkiralištu u noćnim satima napada čovjeka koji je hodao uz pomoć štapa, kako javlja TV postaja “360”, a koji se pokušao samo odmaknuti od vidno alkoholiziranog trojca koji je sumanuto išao prema njemu, u očitoj namjeri da ga ozljedi. Žrtva se kretala unazad i ispred sebe imala štap za obranu, s kojim je mahala…

U tome nije uspjela, nego je došlo do toga da je invalida Starcev bacio na pod, a u snimci koja se pojavila možemo vidjeti kako ga bivša prvakinja nakon toga mučki i podlo udara nogom u glavu.

Kad su vidjeli što se događa, prolaznici Pavel Pohlov i njegova supruga Svetlana odlučili su priskočiti u pomoć, iako se na videu jasno vidi kako je još osoba bilo i promatralo sukob. Sveukupno smo nabrojali, s napadačima i žrtvom, njih osmero, no za pretpostaviti da ih je bilo još…

Unatoč tome što je invalid ležao nemoćno na podu, Lilija Vorogušina ga je nastavila udarati, na što je Pavel Pohlov reagirao udarivši ju i poslavši je na tlo.

Udario ga s leđa fatalno

U znak odmazde, Mihail Starcev udara potom njega desnom rukom s leđa u glavu. Pavel Pohlov odmah se srušio i udario glavom o pločnik. Jasno se na snimci može vidjeti kako u užasu reagiraju prisutni koji su gledali tučnjavu kad vide Pohlovo tijelo kako se nepomično ruši na zemlju, pri čemu je glava preuzela puni utjecaj pada i zadobila teške, smrtne ozljede. Svetlana je, pak, zadobila samo hematome.

Sve se to jako dobro vidi na snimci koju je supruga preminulog muškarca postavila na Instagram, zajedno s fotografijama dvoje osoba po svemu sudeći krivih za incident koji je završio tragično. Svetlana moli sve očevice ovog tragičnog sukoba da se jave policiji i kažu što su vidjeli, te tako pomognu da krivci budu kažnjeni…

‘Dobar čovjek velikog srca koji jednostavno nije mogao gledati kako netko napada hendikepiranu osobu’

“Zahvaljujući ovoj životinji, nema više mog supruga i oca troje djece. Dobar čovjek velikog srca koji jednostavno nije mogao gledati kako netko napada hendikepiranu osobu. Čovjek je hodao sa štapom i samo je želio pobjeći od te gamadi. Moj Pavel je došao pomoći mu, želio ih je razdvojiti. No, Vorogušina, kickboxing prvakinja i njen prijatelj su skočili i počeli nas udarati i napadati. Tada je došlo do fatalnog udarca i instantne smrti. Nitko od te gamadi nije se ispričao meni ili njegovim roditeljima. Oni su me jednostavno svuda blokirali”, napisala je Svetlana uz objavu fotografije čovjeka za kojeg se tvrdi kako je bivši boksač.

Starcevu prijeti kazna od 15 godina zatvora

Kasnije je objavila i još jednu snimku na kojoj se ipak ne vidi trenutak udaranja njenog supruga i njegov pad, ali bi ista trebala poslužiti za identifikaciju krivaca jer se jasno vide lica. Snimka je čista, te na njoj možemo vidjeti kako se Svetlana bacila kako bi zaštitila napadnutog invalida, dok je Vorogušina bila na tlu, a Starcev na nogama.

I dok se o boksačkoj karijeri Starceva malo toga zna preko interneta, o Vorogušinoj se zna ipak više. Ona je dva puta osvajala titulu svjetske kickboxing prvakinje, četiri puta bila je prvakinja Rusije te nosi brončanu medalju sa Svjetskog kickboxing kupa. Kriminalistička istraga je u tijeku, a protiv navedenih osoba uslijedit će kaznena prijava. Starcevu prijeti kazna od 15 godina zatvora pa nadalje.