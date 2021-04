UZNEMIRUJUĆE: Sumo-hrvač preminuo mjesec dana nakon šokantnog pada i teške ozljede glave u Tokiju – ovo nije za one slabije

Mitsuki Amano (28) poznatiji kao Hibikiryu preminuo je u srijedu nakon iznenadnih respiratornih komplikacija, javljaju svjetski mediji. Japanski sumo-hrvač prije mjesec dana odradio je borbu u kojoj ga je protivnik srušio na pod najosnovnijim zahvatom u sumo-hrvanju, te je on ostao nepomično ležati. OVDJE možete pogledati tu uznemirujuću situaciju.

Odmah biva prebačen u bolnicu u Tokiju i stanje mu se poboljšalo.

Čak je počeo i samostalno hodati i mislilo se kako će se izvući. Nažalost, nije… Kao razlog njegove smrti navodi se posljedice upravo toga pada koji je ipak za njega na kraju bio koban.

Brojni obožavatelji i navijači sumo-hrvanja šokirani su smrću mladog borca, te hitno traže reforme kako se ista situacija više ne bi ponovila. Jer, pravila sumo-hrvanja ne nalažu prisutnost liječnika u neposrednoj blizini zbog čega je doktorima u ovoj situaciji trebalo više od pet minuta da pomognu Hibikiryu. Stoga, postavlja se pitanje: Da su liječnici bili u blizini, bi li Mitsuki Amano dobio brže pomoć i naposljetku preživio? To se sad može samo nagađati. No, jedno je sigurno. Jedan mladi život ugašen je a to se sigurno nije trebalo dogoditi.

Japanski sumo savez priopćio je da će stoga ozbiljno i detaljno preispitati postojeća pravila.

