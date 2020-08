Imobilizirali mu glavu, prije toga ga intubirali, i na nosilima iznijeli iz ringa

Na Facebook profilu Jorge “Gamebred” Masvidal osvanuo je strašni nokaut za koji u opisu stoji kako je nabrutalniji ikad. Radi se o boksačkom meču u supersrednjoj kategoriji između Allana Greena iz Ohia, koji je do do toga meča imao skor od 17-0 uz 11 nokauta, i Jaidona The Dona Codringtona iz Connecticuta, koji je borbu dočekao sa skorom 9-0 uz 9 nokauta.

Borba trajala 18 sekundi

Njihova borba dogodila se 4. studenog 2005. u Oklahomi i trajala je svega 18 sekundi. Od samog početka meča Jaidon Codrington se loše postavio u borbi, nije zauzeo sredinu, nego je omogućio Greenu da ga stjera uz konopce. Green ga je zasuo udarcima, a jedan moćni direkt i lijevi kroše završili su priču i Codrington je pao na konopce, da bi nakon toga nepomično pao iz ringa i tako ostao ležati.

Prizor je bio uznemirujući. Odmah je uletio sudac i medicinsko osoblje i polegli nesretnog boksača na pod. Codrington je bio u nesvjesti, nije znao za sebe, nije pokazivao nikakvu reakciju. Masa ljudi sjatila se u ring kako bi mu pomogla što nije bilo dobro i napravilo je dodatnu paniku.

“Maknite te ljude van”, vikao je sudac borbe.

Imobilizirali su mu glavu, prije toga ga intubirali, i na nosilima ga iznijeli iz ringa.

Na svu sreću, sve je na kraju s njim bilo dobro a Greenov nokaut proglašen je, prem Ring Magazinu, najboljim u 2005. No, prizor kako leži na konopcima, pa nakon toga na podu u ringu, nepomično, bez svijesti, šokirao je boksački svijet.

Boks je nakon toga još više dobio etiketu nasilnog i opasnog sporta

Portal ts.ib.TV prije 15 godina u tekstu o ovom meču pisao je kako je prizor bio zastrašujuć i kako je boks dobio etiketu nasilnog i opasnog sporta još i više nego što je imao do tad…

“Nisam se zagrijavao i ionako sam bio malo bolestan, tako da ne znam je li to zaslužno za moju reakciju nakon nokauta i da li sam zbog toga loše odradio meč i reagirao u ringu”, rekao je Codrington u telefonskom razgovoru više od mjesec dana nakon meča…

“Ali dogodilo se to što se dogodilo, pogodio me jako dobro i to je to. Da se to dogodilo u drugoj ili trećoj rundi, garantiram da ne bi imalo isti učinak niti bi tako sve izgledalo.

Meč se prenio na nacionalnoj TV

Codrington je kazao i kako vjeruje kako je ušao u ring s uplašenim borcem i kako je nokautiran baš u trenutku prijenosa meča UŽIVO na nacionalnoj televiziji, tako da je ovaj brutalni nokaut i prizori odjeknuli Amerikom i milijuni ljudi su ga vidjeli odmah iste sekunde. Meč se inače prenosio na Showtimeu.

“Uplašeni, preplašeni borci su najopasniji. Pa, jeste li vidjeli nekog tko je preplašen kako reagira u paničnim situacijama, preplašen čovjek u naletu adrenalina podiže automobil ispod kojeg je njegova majka i slično. Da, ovo je bila reakcija i nokaut preplašenog boksača”, dodao je Codrington.