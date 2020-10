VELIKI NURMAGOMEDOV STRAŠNO USPAVAO GAETHJEA: A onda šokirao borilački svijet; ‘Bila je ovo moja posljednja borba’

Habib Nurmagomedov (29-0) je na UFC-u 254 priredbi u Abu Dhabiju, potvrdio da je najdominantniji UFC borac današnjice protiv privremenog prvaka, Amerikanca Justina Gaethjea (MMA skor 22-2), u jednoj od najvećih borbi u povijesti UFC-ove lake kategorije.

Borba za naslov UFC prvaka u lakoj kategoriji

Nurmagomedov – Gaethje

Najdominantniji UFC borac današnjice, veliki Habib Nurmagomedov (29-0), slavio je u subotu navečer po hrvatskom vremenu u Abu Dhabiju protiv privremenog prvaka, Amerikanca Justina Gaethjea u jednoj od najvećih borbi u povijesti UFC-ove lake kategorije, i objavio kraj karijere u kavezu, za vrijeme davanja izjava.

“Svjedočili ste mojoj oproštajnoj borbi u UFC-u. To je to”, rekao je Nurmagomedov.

Habib se po prvi put borio bez oca

Vrijedi istaknuti kako je za Habiba ovo bila prva borba u životu koju je odradio bez prisutnosti svog oca koji je preminuo od komplikacija nakon operacije srca ranije ove godine. Stoga, razumljivo je da se nakon završetka borbe rasplakao. Do pobjede je Habib došao u drugog rundi od pet dogovorenih po pet minuta.

Bacio je Gaethjea na tlo i zatvorio ga u trokut, te ga uspavao, ugušio…

Prošlo je nešto više od godinu dana od njegove posljednje borbe, a sada se vratio u UFC-ov oktogon, i to baš u Abu Dhabiju, gdje je odradio i posljednju borbu i opet slavio.

Neporažen u 29 UFC mečeva

Dagestanac je tako ostao neporažen u svih 29 dosadašnjih borbi, a pojas je uspješno branio protiv Conora McGregora i Dustina Poiriera, te sada protiv Justina Gaethjea, koji se pokazao kao borac koji ne može parirati Nurmagomedovu.

Nurmagomedov: “Svjedočili ste mojoj oproštajnoj borbi u UFC-u. To je to”…

2. RUNDA

Počela je druga runda. Habib se kreće naprijed. Plasira direkt, pazi na kontru. Habib ima 18 značajnih udaraca u glavu, Gaethje Nurmagomedovu plasirao je 11. Pritisak Habiba. Gaethjeu curi krv iz nosa, opet je Justin u kretanju unazad. Habibov pritisak je nešto sjajno. Khabib ruši već nakon minute i odmah dolazi u ‘full mount’. KRAJ MEČA!!! Gaethje je zaspao nakon trokut gušenja! I evo ga, trokutom ga ima, može li tapkati? Uspavao ga je trokutom… Gotovo je. Habib Nugmagomedov je pobijedio.

1. RUNDA

Počela je borba za pojas na pet rundi. Habib je odmah stao na sredinu kaveza. Gaethje plasira low kick. Napada niskim nožnim udarcima. Dobro se kreće Gaethje, no Nurmagomedov uzvraća direktima. Evo high-kicka, Nurmagomedov to brani. Kreće u napad. Habib sad pokušava koljenom. Čeka se njegov pokušaj rušenja. Miksa Habib. Evo ga, ima ga, radi mu ambar. No, zvuk sirene spašava Gaethjea. 24:22 za Nurmagomedova u značajnim udarcima.

22.34 – Na redu je izlazak Habiba. Drugog pound for pound borca svijeta, iza Jona Jonesa. Pedeset svojih borbi je završio, ima rekord od najviše rušenja u UFC-u, 21 put je bacio svog suparnika na pod.

22.34 – U kavez je ušao Justin Gaethje.

Na redu je glavna borba večeri između Nurmagomedova i Gaethjea. Pet rundi za prvaka. Uf, kakav će to meč biti. Jedva čekamo.

Whittaker je odškolovao Cannoniera u boksu, plasirao mu je 65 udaraca u glavu, Cannonier njemu samo 9. Whittaker je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. Whittaker je i dalje TOP 1 contender u srednjoj karegoriji.

3. RUNDA

Počela je treća, zadnja runda. Whittaker pokazuje da je u TOP formi i TOP borac. Odlično radi. Whittaker je pogodio Cannoniera, uzdrman je, pada na tlo i počinje egzodus. No, izdržao je napad, na podu je ali se nekako brani. Whittaker je na njemu. Kako ga je isfrustrirao prednjim direktom, nakon čega je bacio kombinaciju. Sjajno. Sad ima mounth, dominantnu poziciju. Ide u finiš… Ne da se Cannonier, uspio se pridići. Nevjerojatno, kako se izvukao, ima bradu, to sigurno! Gledamo odličan meč. Šteta da nemamo još dvije runde. Kakav meč, kakav finiš. Strašno… GOTOVA JE BORBA

2. RUNDA

Počela je druga runda. Whittaker je primio 12, a plasirao 19 udaraca. Whittaker pogađa i dalje s tim prednjim direktom. Cannonier uzvraća low-kickowima. I evo, Whittaker pokušava Cannoniera baciti u parter, to je njegova šansa. To je taj plan, pred kraj druge runde baciti Cannoniera na pod. Kako Whittaker boksa, prednja, zadnja, lijeva-desna. Cannonier se muči s Whittakerovim boksom.

1. RUNDA:

Počela je borba. Odmah je sjeo jedan jaki low kick. Strpljiv je Cannonier. Evo sad jedan low kick, zaljuljao je Cannonier Whittakera. Izbacio ga je iz balansa. Sjajna borba. Cannonier je plasirao dosta low kickova Whittakeru, kojem se pojavilo crvenilo na nozi. Uzvraća Whittaker, sjeo je direkt. Lijeva noga Whittakera je skroz, na jednom mjestu, pocrvenila. No, drži se, ne šepa, i kontrolira direktima borbu. Plasirao je za sad 13 značajnih udaraca. Whittaker je kroz sredinu runde nabio tempo, opalio par lijepih direkta u smjeru Cannoniera, no za kraj runde, ovaj mu je vratio s par nezgodnih udaraca nogom, a to si ne smije dopuštati, jer je tu Cannonier najopasniji.

21.59 – Cannonier je ušao u kavez, lupa se od prsa, hrabri se. Whittaker neće smjeti ići u otvorene razmjene. To mu je spas. Mora biti mudar, trebao bi ići u hrvanje, nešto u parteru napraviti.

Uskoro nas čeka sunaslovna borba večeri u kojoj će se boriti broj jedan i broj dva izazivači srednje kategorije, Robert Whittaker i Jared Cannonier. Javnost očekuje pravu borilačku poslasticu.

Whittaker je inače bivši prvak te kategorije, a ova borba mogla bi donijeti novog izazivača za pojas kojeg trenutačno drži jedan od trenutno najboljih UFC boraca općenito Israel Adesanya, koji je nedavno svladao neugodnog i opasnog Paula Costu, koji je sad treći izazivač po UFC rankingu.