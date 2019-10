IVANA HABAZIN OTKRILA POZADINU CIJELE ‘AMERIČKE PRIČE’: ‘Nokautirala bih Shields, varala je i na vaganju’

Ivana Habazin ispričala je pred medijima svoju priču o nezapamćenom incidentu u svijetu boksa i palnovima za budućnost

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin mogla se iz američkog grada Flinta vratiti s pobjedom nad jednom od najjačih boksačica na svijetu Claressom Shields, no u Zagreb je stigla bez da je i stupila u ring s Amerikankom.

Ivana se, kako je sama rekla, ni za kakve novce ne bi pojavila u ringu nakon što je njen trener James Ali Bashir napadnut s leđa. Bashiru je brat Claresse Shields izbio vilicu te je morao ići na dvije operacije.

Hrvatska boksačica nije se htjela boriti bez svog trenera u kutu i odmah je otkazala borbu, a nemile scene u kojima Ivana drži svog trenra koji leži u krvi obišle su svijet i privukle pozornost medija. Sličan incident nije zabilježen u povijesti boksa.

Ivana se u utorak pojavila pred hrvatskim novinarima skupa sa svojim menadžerom Lukom Kukinom i ispričala svoju verziju priče.

“Njena sestra se i prije ubacivala i provocirala. Rekli su nam da ima mentalnih i psihičkih problema i da ju pustimo. Provjerila sam svoju vagu prije vaganja, isto kao i Claressa, nije bilo problema jer sam tad imala 68 kila. Claressa je stala na vagu, a njena sestra je odgurnula trenera koji je išao pogledati vagu i počela vikati. Kamere to nisu ni snimile, te verbalne provokacije, a trener je poludio i izgovorio neke teške riječi. Amerikanci tako funkcioniraju, ako čak i žena nešto kaže, oni moraju uzvratiti, to je njihov način obračuna. Trener je otišao i sjeo. Trener je vidio da je imala previše i ja sam kasnije saznala da je imala previše. I rekli su da je imala kao problema s vagom. Završila je vaganje nakon sat i pol i prošla. Nakon toga trener je ustao i gledao prema pozornici i u jednom trenu doletio je Claressin vrat. Prvo je hodao normalno i onda je ubrzao i udario ga s leđa. trener je udario glavom u pod. Htio ga je još udarati na podu, ali Luka ga je uhvatio i bacio nakon toga. Ljudi su ostali skamenjeni. Najgori tren mi je bio kad sam skužila da mi je krv na rukama. Treneru sam govorila da ostane budan jer ništa nije govorio. Izdahnuo je i zatvorio oči. Uopće nije bilo hitne. Nije bio u nesvijesti 20 minuta, nego svega par minuta. U Flintu imaju samo jedna hitna kola, tako da su bila negdje drugdje, čekali bismo tko zna koliko. Osiguranje nije bilo, bili su dva muškarca i jedna žena, ulazio je tko je htio. Napadač je trčao preko igrališta i policajac koji je čuvao školu ga je vidio i prepoznao jer je bio na uvjetnoj. Njegov otac mu je rekao da je Bashir čovjek koji je rekao nešto ružno njegovoj sestri i da ga ide nokautirati.”

Katastrofalni propusti organizacije

“Žao mi je da se okupljamo zbog ovakvih stvari. Krenut ću od početka. U početku se više pisao o Claressi jer ona ima bolje rezultate, ali ja vas uvjeravam da bi ju ja nokautirala u toj borbi. 90 posto ljudi je mislilo da će ona pobijediti, ali ja nikad nisam bila spremna kao što sam bila tada, a ona nikad nije bila u lošijoj formi. Bila je to velika prilika. Nadamo se da će meč dogoditi u budućnosti. Prema ugovoru, trebao bi se održati unutar 180 dana. No s obzirom da pregovaramo s drugim promotorom, vidjet ćemo kako će se to razviti.”

Osvrnula se hrvatska boksačica ina uvjete koje je zatekla u Flintu odnosno Detroitu.

“Osiguranje je bilo nikakvo, ljudi su ulazili kako su htjeli. Pogriješili su s mojom vizom koju su pogrešno napravili. Promotori nisu znali da mi viza ne smije vrijediti samo tri mjeseca i nisu ju produžili na vrijeme i nije bila odobrena kad sam stigla. Počela sam plakati jer je to bio meč mog života. Ponudili su mi waiver i rekli da ne žele da pobijedim u meču. Smjestili su nas u Detroit koji je udaljen od Flinta sat vremena. Na hotelu su bili radovi po cijeli dan i nisam se stigla ni odmoriti. Tražili smo novi hotel, ali bez vize nismo to mogli. Jučer su me zvali da je viza odobrena 27.9. Kako je to moguće?”, rekla je Ivana.

Vratila bi se kao milijunašica, sad je u bankrotu

“Organizatori su me u bolnici pitali kad ću na vagu, a ja sam odgovorila da nema meča. Odmah smo ga otkazali iako su ga oni htjeli održati. Rekla sam da neću u ring ni za kakav novac. Ponudili su mi svotu četiri puta veću. Da sam boksala, vratila bih se kao milijunašica, a sad sam u bankrotu jer su troškovi meča bili abnormalno visoki. Osjećala sam se odlično i vjerovala sam u sebe, ali nisam mogla boksati jer smo trener i ja bili kao obitelj. On je živio za taj meč. Stalno je govorio da moramo pobijediti. Radio je sa mnom kao s Kličkom i Lennoxom Lewisom, bila sam spremna noakutirati Claressu Shields. Borila sam se s najboljim boksačicama na svijetu na sparinzima. Posvađala sam se s njim nekoliko puta na pripremama, ali samo zato jer je htio izvući maksimum iz mene. Dala sam cijeli svoj život u ovo i sad sam ponovo na početku”, ispričala je Ivana.

Kukina je objasnio što se trenutno događa s trenerom Bashirom.

“Slomljena mu je vilica na nekoliko mjesta, zubi su mu otišli gore u meso i morali su ih izvaditi. Pušten je u hotel nakon prve operacije, no kad je došao doma rekli su mu da hitno mora na novu operaciju jer mu je u nalazima viđeno izlijevanje krvi u mozak. On je u bolnici u New Jerseyu gdje se liječnici brinu za njega”, rekao je Kukina.

“Trener će tužiti organizaciju i bolnicu koja je također zakazala. Nije osjećao nogu nakon operacije. Rekli su da mu nije ništa i da će proći nakon par dana. Čovjek je četiri dana imao krvarenje u mozgu”, nadodala je Habazin.

Ivana nije imala lijepe riječi za Claressu Shields.

“Claressa mi se javila, meni i treneru, rekla je da želi da sve bude okej s trenerom. Ali tad je izašla ona njena priglupa izjava. Zahvalila sam joj na zabrinutosti normalno. Zvala je trenera i stavila status da će sve biti u redu. Ona uvijek ima ispade i vrijeđa ljude, rekla je i mom treneru da će ga nokautirati, ali o tome nitko ne priča u Americi. Na presici smo se pogledale u oči, srce joj je lupalo i htjela je nešto napraviti da se ja prestrašim. Htjela sam je razbiti već tamo, ali nisam se željela zamarati oko osobe manje inteligencije. Nisam ju razumjela jer ne zna razgovjetno pričati engleski.”

Samo se želi naspavati

A kakvi su Ivanini planovi za budućnost?

“Najprije se moram naspavati jer nisam spavala već pet dana. ne znam kako uopće hodam. Uzet ću slobodno dva tjedna pa ćemo vidjeti kako dalje. Meč je trebao biti do kraja godine, ali to se neće dogoditi”, zaključila je Habazin.

