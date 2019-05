UŽIVO OD 19.00: Posljednje obraćanje Joshue i Ruiza Jr. boksačkom svijetu gledajte samo na Net.hr

Od 19.00 u New Yorku Anthony Joshua i Meksikanac s američkom putovnicom Andy Ruiz Jr. održat će posljednju press konferenciju uoči meča u kojem Joshua brani svoje pojase prvaka. Video stream presice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

Još jedna spektakularna boksačka noć je pred nama. Nakon Filipa Hrgovića, najveća uzdanica “Matchroom Boxing-a”, aktualni svjetski prvak i vlasnik tri od četiri najjača pojasa u današnjem boksu Anthony Joshua (29 godina, 22-0-0, 21 nokaut) također izlazi na američko tržište. Eddie Hearn, 40-godišnji Britanac, najpoznatiji boksački promotor današnjice, želi osvojiti američko tržište, stoga je ova borba itekako pod povećalom boksačkog svijeta, jer će napraviti promijene na boksačkoj karti.

Velika borba u kultnoj dvorani u izravnom prijenosu na RTL-u

Protivnik Anthonyju Joshui u Madison Square Gardenu u subotu na nedjelju po hrvatskom vremenu oko 04:18 ujutro bit će neugodni Meksikanac s američkom putovnicom Andy Ruiz Jr. (29., 32-1-0, 21 nokaut), 14. teškaš svijeta prema Box Recu. Više o tome možete pročitati – OVDJE. Ovaj spektakularni sudar titana u ringu kultne dvorane moći će se u izravnom prijenosu gledati na RTL Televiziji već od 01:45 kad počinje spektakularna boksačka priredba, kao i na RTLplayu, a snimku možete pogledati u nedjelju u 14 sati…

Joshua brani pojase prvaka

Inače, Britanac će u ovom meču braniti pojase prvaka prema IBF-u od 2016., WBA-u (Super) od 2017., WBO-u od ožujka 2018. godine, te IBO organizaciji od 2017. Također, prvotno se Joshua trebao boriti protiv, prema Box Recu, šestoplasiranog teškaša svijeta Jarrella Millera, ali je spomenuti otpao zbog pada na tri različita stereoida. Hearn planira od Joshue napraviti veliku zvijezdu i tako ga monetizirati na američkom tržištu…

Braneći Ruiza, koji prima kritike zbog svog fizičkog izgleda, Joshua kaže da Meksikanac boksa na šampionskoj razini te da je na kraju bitno ono što imaš u glavi i srcu, a Ruiz je svakako sposoban, zna boksati te ga je teško srušiti. Svakako ga neće nimalo podcijeniti, dodao je Joshua. U travnju je Ruiz svladao Rusa Aleksandera Dimitrenka, koji je čak i teži od Joshue, pokazavši da je nedostatke u visini i rasponu ruku, u usporedbi s Joshuom, moguće nadvladati srčanošću, odlučnošću i vještinom.

Glavnoj borbi prethode zanimljivi sudari u ringu

Ovaj sjajni 29-godišnji Meksikanac, koji će Joshui pokušati uzeti pojaseve prvaka (IBF, WBA Super, WBO, IBO) izgubio je svega jednu borbu u profesionalnoj karijeri od njih 33, i to na bodove protiv odličnog Josepha Parkera 2016. No, to nije sve. Osim glavne atrakcije večeri, gledatelji RTL-a moći će uživati i u nekoliko odličnih borbi koje prethode.

Pa tako, Algieri se sureće s izazivačem Coyleom, koji će mu probati oduzeti WBO internacional u poluvelter kategoriji, Kelly brani svoj WBO internacional u velter kategoriji protiv Robinsona dok Taylor brani svoje IBF, WBA, WBC, WBO pojaseve u ženskoj lakoj kategorije protiv Persoon.