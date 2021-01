UŽIVO, RODRIGUEZ I MURADOV ODUŠEVILI GOTOVO 8000 LJUDI U ETIHAD ARENI: U iščekivanju smo velikog revanša

Od 04 i 15 na sjajnom UFC 257 eventu u Abu Dhabiju, pred 7700 ljudi (od 18 000 koliko prima Arena), pratimo veliki povratak slavnog irskog MMA borca Conora McGregora u elitni Octagon protiv opakog Dustina Poiriera. Tekstualni prijenos ove sjajne borbe UŽIVO pratite na portalu Net.hr

UŽIVO:

Dustin Poirier – Conor McGregor

05.10 – Muradov je u 3. rundi prekidom pobijedio hrabrog Andrewa Sancheza, koji je popio takav udarac da je zaplesao break dance u kavezu, a Mahmud Muradov u naletu je s još nekoliko udaraca završio posao. Bila je to borba u srednjoj diviziji. Muradov je u nizu od 15 pobjeda, impresivno.

04.34 – Kakav lakat, kakav kroše i pobjeda! Marina Rodriguez pobijedila je nokautom Amandu Ribaz u drugoj rundi meča u ženskoj slamka diviziji. Jedna moćna desna je sjela točno u bradu suparnice, Ribaz je pala, ali se Rodriguez zbunila u trenutku kad ju je neometano udarala na podu, misleći kako je poznati sudac Dean prekinuo borbu što je i trebao realno. Međutim on ju je pustio, ona je počela slaviti, pa onda to bude-ne bude prekinuo borbu zbunilo je Rodriguez koja se, nakon toga, ponovno bacila u napad, propustivši ranije veliku priliku. I došao je taj prekid bombom. Auu, ovo je bilo strašno, o ovom će se još pričati. “Ti znaš tko sam ja”, kazala je u intervjuu nakon borbe – TKO Marina Rodriguez u 2. rundi.

Prvi okršaj dobio je McGregor prije skoro 7 godine, još tamo 2014., ali Poirier će pokušati sve da se ovog puta povijest ne ponovi jer je bolji nego tada. Najjača svjetska MMA organizacija, stoga, očekuje od ovog eventa zaradu i na PPV (pretplatničkom TV) planu. Bit će to sudar dva lijevaka. I u tom leži zanimljivost.

Nurmagomedov gleda priredbu na UFC Fight Islandu

Aktualni prvak Habib Nurmagomedov (29-0) jasno je dao do znanja da više ne namjerava u kavez, ali ostavio je ipak mogućnost i svoje 30 profi borbe u UFC-u, piše ugledni američki ESPN, pa glavni događaj u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu gleda se i kroz prizmu hoće li se viđeno svidjeti neporaženom Dagestancu, da se odluči na još jednu borbu koja će mu dati priliku da zaokruži niz bez poraza na 30 borbi. UFC 257 event, stoga, bit će važan i za taj rasplet…

“Neka mi netko priušti nešto veliko, onda ću vidjeti”, intepretacija je Habiba koji trenutno nije zainteresiran za borbe i nešto bi se spektakularno trebalo dogoditi da se Habib vrati u elitni kavez. Sumnjamo da bi ga novac mogao okrenuti, ali dobra predstava McGregora, primjerice, bi mogla.

ESPN je Poiriera smjestio na 3. mjesto, a McGregor na 10. mjestu na svijetu. To će biti prva McGregorova borba nakon 40 sekundnog nokauta nad Donaldom Cerroneom na UFC-u 246 u siječnju 2020. godine, a prvi put u lakoj kategoriji nakon poraza od Nurmagomedova 2018. godine.

McGregor je – novac!

McGregor i Poirier, kao što smo to spomenuli na početku, borili su se i ranije, a McGregor je pobijedio u perolakoj kategoriji u prvoj rundi tehničkim nokautom na UFC 178 priredbi.

McGregor (22-4) je pobijedio u tri od svoje posljednje četiri borbe, a jedini poraz tijekom tog razdoblja stigao je do Nurmagomedova u borbi za naslov. Rođeni Irac bio je prvi istodobni dvostruki prvak u povijesti UFC-a, osvojivši pojas u lakoj diviziji protiv Eddieja Alvareza na UFC-u 205 u studenom 2016. držeći naslov i u perolakoj kategoriji. McGregor, 32 godine, najveći je moneymaker Dane Whitea u povijesti UFC-a, a čak je i nadišao MMA u 2017., prešavši na boks u meču protiv neporaženog boksačkog šampiona Floyda Mayweathera.

Humanitarna crta same borbe

Borba Conora McGregora i Dustina Poiriera na kraju će imati i jednu ljudsku humanitarnu crtu. Dustin je pokretač “Good Fight” zaklade, kojom pomaže djeci i mladima koji se nalaze u teškim financijskim problemima, do sad je bio aktivan i pomagao, ali je svojim imenom doveo do toga da su njegovoj zakladi uplatili mnogi ljudi željni pomoći, pa je čitava priča dobila još više na težini.

Nakon UFC 257 priredbi jedan od njih postat će i Conor McGregor, koji je to već ranije najavio. Dustin je to zapravo potvrdio već na konferenciji za medije održanoj u četvrtak.

Za spomenuti i kako, osim Conora i Poiriera, na main cardu ćemo gledati još dva sjajna okršaja, a i treći bi mogao biti itekako zanimljiv. Riječ je o također dugo očekivanom sudaru Dana Hookera i Michaela Chandlera u lakoj kategoriji, Jessice Eye i Joanne Calderwood u ženskoj muha diviziji, te okršaju srednjaša Andrewa Sancheza i Mahmuda Muradova.

Main card na UFC-a 257 priredbi u Abu Dhabiju:

Conor McGregor vs Dustin Poirier (laka)

Dan Hooker vs. Michael Chandler (laka)

Jessica Eye vs. Joanne Calderwood (ženska muha)

Andrew Sanchez vs Mahmud Muradov (srednja)

Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas (ženska slamka)