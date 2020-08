MIOČIĆ PREGAZIO CORMIERA ZA POVIJEST: Stipe je postao najveći UFC-ov teškaš svih vremena

Stipe Miočić pobijedio je Cormiera drugi put u tri borbe i poslao ga u zasluženu mirovinu

Stipe Miočić pobijedio je Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca nakon pet jako dobrih rundi u Apex dvorani u Las Vegasu.

The trilogy and the UFC heavyweight strap go to Stipe Miocic 🏆 #UFC252 pic.twitter.com/Klc2uQ7sLX — ESPN MMA (@espnmma) August 16, 2020

Vrhunska borba

Prva runda bila je dosta izjednačena. Cormier je od samog početka pokušavao ograničiti Stipino kretanje u ionako malom oktogonu. Low-kickovima mu je htio “odsjeći” noge, krenuo je i u rušenje početkom runde, ali brzo se iz toga izvukao Stipe.

Ponovio je i prljavi potez iz proteklih mečeva, opet je Stipu pogodio prstom u oko, zbog čega je borba nakratko zaustavljena. Stipe i Cormier u nastavku runde razmijenili su nekoliko boksačkih kombinacija.

U drugoj se rundi dogodio vjerojatno presudni trenutak borbe. Stipe je Cormiera pogodio u bradu desetak sekundi prije kraja runde, ali ga nije uspio završiti jer ga je spasilo zvono. Cormier je u treću rundu ušao izgubljen, teturao i nije mu bilo dobro. Nakon toga bilo je jasno da borba može otići samo u jednom smjeru.

Do kraja borbe Miočić je sjajno kontrolirao borbu. U preostale tri runde impresionirao je hrvanjem koje je inače DC-eva specijalnost, a pokazao je i veću fizičku spremnost od Cormiera. DC je pokušao sve ne bi li borbu završio prekidom, no Miočić mu nije ostavio nikakve šanse. Suci na kraju nisu imali težak posao proglasiti ga jednoglasno pobjednikom ove povijesne borbe.

UFC 252 UŽIVO

Stipe Miočić – Daniel Cormier

5. runda

Gotovo je! Ovo je kraj i čekaju se još uvijek odluke sudaca. Stipe Miočić uskoro će i službeno postati najveći UFC-ov teškaš svih vremena!

4. runda

Nešto mirnija bila je četvrta runda u kojoj su oba borca bacila nekoliko bombi, no Stipi ovo ide u prilog jer je na bodove puno bolji trenutno od Cormiera. Oba borca vidno su umorna dok ulaze u ovu posljednju rundu. Cormierova jedina nada je prekid.

3. runda

5‘ Još jedan težak udarac u bradu Miočića i Cormier opet jedva dolazi u svoj kut. Nova runda za Miočića i zasad je ovo njegova borba.

2‘ Sjajno se bori Stipe protiv uzdrmanog Cormiera, drži ga na nogama i ne da da ova borba pređe u hrvački okršaj, nekoliko je još dobrih udaraca pogodio i čini se da će i ovo biti Stipina runda.

2. runda

5‘ Kakav kraj druge runde. Stipe je Cormiera pogodio u bradu desetak sekundi prije kraja runde, ali ga nije uspio završiti jer ga je spasilo zvono. Cormier je u treću rundu ušao izgubljen, tetura i nije mu dobro. Nema sumnje tko je osvojio ovu drugu rundu.

runda

5‘ Prva runda bila je dosta izjednačena. Cormier je od samog početka pokušavao ograničiti Stipino kretanje u ionako malom oktogonu. Low-kickovima mu je htio “odsjeći” noge, krenuo je i u rušenje početkom runde, ali brzo se iz toga izvukao Stipe.

Ponovio je i prljavi potez iz proteklih mečeva, opet je Stipu pogodio prstom u oko, zbog čega je borba nakratko zaustavljena. Stipe i Cormier u nastavku runde razmijenili su nekoliko boksačkih kombinacija.

4‘ Nakratko je prekinuta borba, Cormier je opet Stipi zabio prst u oko, zbog čega je opomenut.

1′ Počela je borba!

6:17 – Cormier i Miočić ulaze u oktogon, borba počinje za nekoliko trenutaka. Čudno je da se ovaj spektakl odvija bez publike.

6:00 – Gotova je i posljednja predborba. Marlon Vera je pobijedio prekidom u dosta čudnom meču u kojem je O’Malley sam ozlijedio svoj gležanj i na kraju sam tražio prekid. Čekamo dolazak u oktogon Stipe Miočića i Daniela Cormiera.

5:30 – Redaju se predborbe uoči meča Miočića i Cormiera. Ostala je još samo jedna uoči spektakla, a to je ona O’Malleya i Vere u bantam kategoriji.

5:20 – Jairzinho Rozenstriuk sjajno je nokautirao Juniora dos Santosa. Prije toga Pineda je tehničkim nokautom pobijedio Burnsa, dok je Merab Dvalishvili slavio protiv Johna Dodsona na bodove.

U noći sa subote na nedjelju na rasporedu je UFC-ov meč godine, završetak napete trilogije između dvojice ponajboljih teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić će po treći put za redom u kavez s Cormierom nakon što je u prvom meču izgubio pojas i zatim ga godinu dana kasnije vratio.

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu prema UFC-u, ali kao i u prethodna dva meča neće imati nimalo lak posao.

Stipe se u Las Vegasu pojavio u sjajnoj formi, a tijekom prijenosa uživo izgledom je impresionirao i novinare MMA Fightinga od kojih je jedan zaključio da se ne sjeća je li Miočić ikad izgledao toliko dobro pripremljen.

Što se tiče njihove težine, branitelj teškaškog UFC pojasa ima 105.7 kilograma, dok Cormier teži 107 kilograma. Znači, Miočić je ipak nešto teži nego u drugom meču, ali i lakši nego u prvom susretu s Cormierom koji je, pak, za nijansu lakši nego pred njihov prošli susret te ima četiri i pol kilograma manje nego na samom početku trilogije koja završava u nedjelju ujutro.

Pobjednik odnosi sve

Konsenzus vlada u MMA svijetu – tko pobijedi u ovoj borbi bit će najveći UFC-ov teškaš svih vremena. Cormier je najavio da će nakon ove borbe otići u mirovinu i da mu ne bi ništa bilo ljepše nego otići u mirovinu s pojasom prvaka. Za Net.hr najavio je borbu hrvatski MMA borac Antun Račić.

“Miočić izgleda u TOP formi, motivirano, spremno za borbu, tako da mislim da će pobijediti. Stipe nikad bolje nije izgledao, on je dosta iskusan i mislim da dobro zna što ga čeka. Već je dva puta s Cormierom bio zatvoren u kavezu, tako da vjerujem da je spremio svo oružje, jedva čekam borbu. Stipe je čvrst borac, ima pravu glavu za borbu, ne odustaje, uvijek ide naprijed. On je za mene pravi borac, baš primjer pravog borca. Skroz je opušten u borbi, možda čak i preopušten. Zato su mu se događali problemi s Cormierom i sa još nekima. Meni ide to na živce kod njega što preopušteno uđe u borbu i onda se poslije tek probudi i pokaže što zna. Mislim da mu je to najveća mana. Najjače oružje mu je taj stand up, čvrstina, siguran sam da udara prejako. S njim nije lako”., rekao je Račić. CIjeli razgovor s njim možete pročitati OVDJE.

