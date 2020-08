UŽIVO, MIOČIĆ-CORMIER: Epski okršaj u Las Vegasu za titulu najboljeg UFC-ovog teškaša svih vremena

Program na UFC 252 eventu od 4 sata ujutro možete pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr

U noći sa subote na nedjelju na rasporedu je UFC-ov meč godine, završetak napete trilogije između dvojice ponajboljih teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić će po treći put za redom u kavez s Cormierom nakon što je u prvom meču izgubio pojas i zatim ga godinu dana kasnije vratio.

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu prema UFC-u, ali kao i u prethodna dva meča neće imati nimalo lak posao.

Stipe se u Las Vegasu pojavio u sjajnoj formi, a tijekom prijenosa uživo izgledom je impresionirao i novinare MMA Fightinga od kojih je jedan zaključio da se ne sjeća je li Miočić ikad izgledao toliko dobro pripremljen.

Što se tiče njihove težine, branitelj teškaškog UFC pojasa ima 105.7 kilograma, dok Cormier teži 107 kilograma. Znači, Miočić je ipak nešto teži nego u drugom meču, ali i lakši nego u prvom susretu s Cormierom koji je, pak, za nijansu lakši nego pred njihov prošli susret te ima četiri i pol kilograma manje nego na samom početku trilogije koja završava u nedjelju ujutro.

Pobjednik odnosi sve

Konsenzus vlada u MMA svijetu – tko pobijedi u ovoj borbi bit će najveći UFC-ov teškaš svih vremena. Cormier je najavio da će nakon ove borbe otići u mirovinu i da mu ne bi ništa bilo ljepše nego otići u mirovinu s pojasom prvaka. Za Net.hr najavio je borbu hrvatski MMA borac Antun Račić.

“Miočić izgleda u TOP formi, motivirano, spremno za borbu, tako da mislim da će pobijediti. Stipe nikad bolje nije izgledao, on je dosta iskusan i mislim da dobro zna što ga čeka. Već je dva puta s Cormierom bio zatvoren u kavezu, tako da vjerujem da je spremio svo oružje, jedva čekam borbu. Stipe je čvrst borac, ima pravu glavu za borbu, ne odustaje, uvijek ide naprijed. On je za mene pravi borac, baš primjer pravog borca. Skroz je opušten u borbi, možda čak i preopušten. Zato su mu se događali problemi s Cormierom i sa još nekima. Meni ide to na živce kod njega što preopušteno uđe u borbu i onda se poslije tek probudi i pokaže što zna. Mislim da mu je to najveća mana. Najjače oružje mu je taj stand up, čvrstina, siguran sam da udara prejako. S njim nije lako”., rekao je Račić. CIjeli razgovor s njim možete pročitati OVDJE.

