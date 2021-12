UŽIVO

KSW 65 - Gliwice

MAMED KHALIDOV (41., 35-7) - ROBERTO SOLDIĆ (26., 19-3)

Velika je borba pred nama. Velika je ovo borba i za Roberta Soldića (26, 19-3) naravno, najveća u karijeri do sad. Protivnik Mamed Khalidov veliko je KSW ime. Njihova borba glavna je na eventu, posljednja po redu, očekuje se oko 23 sata.

Hrvat borac rodom iz Viteza i Čečen s poljskom putovnicom, ikona poljskog sporta, predvodit će "KSW 65" priredbu u Gliwicama, a u ulog u tom meču bit će pojas prvaka srednje kategorije. Khalidov je legenda KSW-a. Mamed je bio neporažen u MMA-u od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2017. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Prema KSW-u, ima najduži niz u organizaciji od 12 uzastopnih pobjeda.

"Sve znam o Mamedu, dugo ga pratim. Ma jako dobar borac čečenskog podrijetla. Ima puno iskustva u KSW kavezu, puno borbi iza sebe... Ima i dobar skor, nokaut, submission, sve može kod njega, sve zna. Sve čovjek radi. Kompletan MMA borac. Mogu slobodno kazati, jedan od TOP 5 boraca u svijetu u toj srednjoj kategoriji do 84 kg. Mamed Khalidov se posljednji put borio prije godinu dana i pobijedio u njoj za 30 sekundi, mawashi geri udarcem. Baš je bilo, ono, iznenađujuće nešto u borbi. S njim nikad ne znaš, ne znaš što ti dolazi. Borac je od kojeg ne znaš što očekivati. Može sve stvarno. To mi je bila i motivacija uoči meča s njim. Želim i volim se boriti s najboljim. On je najbolji sad, vidjet ćemo hoće li tako biti i nakon meča", kazao nam je u razgovoru prije nekoliko dana Roberto Soldić.

Dan prije borbe, koja je najavljena kao najveća MMA borba u Europi, dvojac je stao na vagu. Soldiću je pokazala 83,8 kg, a Khalidovu 83,9. Srednja divizija, inače, je do 84. kg.