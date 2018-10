UŽASNA PRIČA TYSONA FURYJA: ‘Bio sam spreman umrijeti. Kupio sam novi Ferrari, pojurio 305 km/h i krenuo prema mostu…’

‘Nije mi bilo stalo do boksa niti do života, samo sam želio umrijeti’

U najveće dubine svoje duše zaronio je bivši boksački prvak Tyson Fury, iskopao iz njih ružna sjećanja iz prošlost gostujući u podcastu Joea Rogana kojem je i priznao da je želio oduzeti si život.

Neporaženi teškaški boksački prvak (27 borbi, 27 pobjeda) dodirnuo je zvijezde onog trenutka kada je 2015. u borbi s Vladimirom Kličkom 2015. godine osvojio naslove po WBA, WBO, IBF i IBO verzijama. Okončao je time 10-godišnju vladavinu ukrajinskog šampiona, ali i upao u veliki problem.

Depresija

Samo nekoliko mjeseci nakon velikog uspjeha upao je Fury u depresiju i počeo razmišljati o najgorem scenariju.

“Probudio bih se i zapitao zašto sam se ovog jutra probudio. A razmišljao sam tako imajući sve – novac, slavu, titule, ženu, obitelj i djecu, sve. Osjećao sam se, ipak, kao da ništa nemam. Bila je tu velika praznina popunjena blještavilom”, počeo je svoje priznanje Fury pred kojim je borba za WBC naslov protiv Deontaya Wildera.

Ubrzo mu je oduzet pojas prema IBF-u zbog dogovora uzvrata sa Kličkom, odnosno odbijanja da uđe u pregovore za obranu titule protiv Vječaslava Glazkova.

“Nisam imao želju boriti se, vatra u meni nije gorjela. Pao sam u svakodnevnu depresiju. Neki će možda reći da sam tražio pažnju, ali onaj tko to nije doživio to ne može niti shvatiti.”

Alkohol i droga

Odvelo je to Furyja u svijet droge i alkohola…

“Počeo sam se drogirati. Uzeo bih prostitutku, ne bih se vraćao kući. Nije mi bilo stalo do boksa niti do života, samo sam želio umrijeti. Ali, namjera mi je bila zabavljati se dok hodam tom stazom. A dok se borite s takvom bolešću najgore što možete napraviti jest okrenuti se alkoholu i drogi.”

Umirovivši se s 27 godina Fury je, navodi news.com.au koji donosi priču, postao tek drugi prvak među teškašima koji je ring napustio bez poraza. Striptiz klubovi i barovi bili su njegova svakodnevica, a onda je odlučio napraviti nezamislivo.

‘Samo sam želio umrijeti’

“Svima sam otežavao, nitko me nije mogao urazumiti. Počele su se rojiti gluposti u mojoj glavi. Kupio sam novi Ferrari u ljeto 2016., otišao na autoput, podigao mu brzinu do 305 km/h vozeći se prema mostu. Ni za što nisam mario, samo sam želio umrijeti. Ali, dok sam jurio prema mostu u glavi sam čuo glas ‘Ne, ne radi to Tysone, misli na svoju djecu, obitelj, sinove i kćeri koji će odrastati bez oca'”.

Kaže Fury da se tresao nakon što je automobil skrenuo sa putanje koja ga je vodila u smrt i da je tada donio odluku da na takvo što nikada više ne pomisli. Vratio se boksu.