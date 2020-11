UŠLA JE U KAVEZ S GOTOVO 200 KG TEŽIM SUPARNIKOM: Bizarna borba, kao i njen završetak, šokirali javnost

Ruska borilačka industrija ponovno se našla u središtu pozornosti, ovoga puta zato što je na jednoj od svojih čudnih priredbi organizirana nevjerojatna tučnjava između MMA borkinje Darine Mazdjuk i gotovo dvije stotine kilograma težeg suparnika, ruskog YouTubera Grigorija Čistjakova (240 kg). Sama ideja bolesna je sama po sebi, jer takvo što u ozbiljnoj organizaciji ne bi bilo ni moguće održati.

[VIDEO] YOUTUBER USPAVAO BIVŠU NBA ZVIJEZDU: Nate Robinson pretrpio brutalan nokaut

Atraktivna Darina Mazdjuk i youtuber Grigorij Čistjakov odradili su borbu pod ruskom organizacijom “Our Business”, a ovaj uistinu bizaran obračun trajao je manje od minute i pol, javljaju borilački mediji.

Darina je tehnikom uspjela pobijediti masu. Bila je obučena u crveni kombinezon sa crvenom kosom. Njezin suparnik odmah se bacio na glavu, u jednom trenutku uspio ju je uhvatiti uz ogradu, držati za vratom, ali nakon što je sudac prekinuo borbu i vratio ju u aktivni dio, Mazdjuk je počela raditi u kavezu, bacati udarce i na kraju nokautirati ogromnog Grigorija.

To je napravila na moćan način, tako da ga je uništila udarcima na podu, kao i u stojci netom prije.

Breaking story: @Grabaka_Hitman: 'Wasn't sure about posting this, but decided I'd be failing you all if I didn't

Darina Madzyuk (139lb) vs. Grigory Chistyakov (529lb)

From a recent event called "OUR BUSINESS" (Наше Д… pic.twitter.com/y4j9QesDWU, see more https://t.co/lbKjM6M4Ih

— Red's Daily MMA News (@redneckoz) November 28, 2020