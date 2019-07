Upoznajte ‘doktora za prekide’

U četvrtak u FFC organizaciji debitirat će Gabriel Barbosa Checco. Radi se o brazilskom borcu kojeg borilački portal Fight Site nazvao “doktorom za prekide”. Inače, ovaj 33-godišnji borac nadimka Zangief ima veliko iskustvo uspješnih nastupa u najboljim američkim regionalnim promocijama, poput RFA (danas LFA) ili Elite FC.

Kroz njih je izgradio ime koje ga je 2016. godine dovelo do situacije da može birati gdje će se boriti. Ipak, prisilna pauza dovela je do 20 mjeseci bez borbe te povratka u svibnju prošle godine i poraza od Iana Heinischa. Bila je to svojevrsna borba za ulazak u UFC, čiji je Heinisch danas uspješni član. Nažalost po Checca, on mora tražiti svoju priliku drugim putem, a za tako nešto odabrao je FFC-ov ring u Fight Domeu.

Na omjeru je, ističe se, 10-3 i sve svoje pobjede upisao prekidom je prekidom. Upravo je to podatak koji je i najjači forte ovog borca. Ova sunaslovna borba FFC 39 priredbe donijet će i ime njegovog suparnika. Angelo De Andi (18-6, 14 nokauta) tražit će svoju priliku i slavlje.

U priloženom videu možete vidjeti njegovu borbu iz veljače 2016. godine s RFA 23 eventa, u kojoj je savladao Josepha Henlea. Prvo mu je plasirao desni direkt, pa lijevi polukroše, da bi ga sa još pet udaraca završio na podu. Henleaiju je trebalo da dođe sebi nakon udaraca koje je primio. Pogledajte kako je to izgledalo.