URNEBESNI MIRKO FILIPOVIĆ O DLAKAVOJ NOĆNOJ MORI: ‘Ono je baš bilo ružno za vidjeti, ulazi ti u usta i lice, katastrofa’

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena Mirko Cro Cop Filipović 17. lipnja sljedeće godine po prvi put ulazi u Bellatorov kavez. Protivnik će mu biti Roy “Big Country” Nelson u Mohegan Sun Areni u Uncasville, gradu u kojem je 1998. godine Željko Mavrović boksao za titulu protiv Lenoxa Lewisa. Njih dvoje već su se jednom borili, 30. listopada 2011., kad je pobijedio Nelson.

Dva mjeseca prije velike borbe u Americi

Cro Cop razgovarao je s reporterom Dnevnika Nove TV i otkrio kako se osjeća dva mjeseca prije velike borbe u Americi. Rekao je kako je sretan zbog dogovorenog meča, kako je to jedan od “onih mečeva koje je priželjikivao.

“Nadam se da ću biti što spremniji i da ću osvetiti poraz koji sam doživio 2011. godine”, kazao je Cro Cop.

Nelson bio nekorektan u izjavama

Nelson je bio nekorektan u svojim izjavama u medijima…

“Ma to je nebitno. Mislim da on samo na taj način želi prodati borbu. Neki vole taj ‘trash talk’ ja ga ne volim. Mislim da je on ovako privatno okej lik. Potpisao sam samo na jednu borbu. Mislim da će Stipe Miočić dobiti revanš protiv Daniela Cormiera. Zaslužio je. Čudni su putevi UFC-ovi. U kontaktu jesmo. Nadam se da će se ponovno boriti”, rekao je Mirko i osvrnuo se na bradu Roya Nelsona, kojem je još uoči ptkazane borbe poručio da ju obrije…

“Mislim da ju je malo skratio, vidio sam u zadnjoj borbi da ju je malo skratio. Ono je baš bilo ružno za vidjeti. I nezgodno! Na kraju krajeva, ako dođe do klinča da mi one dlake ulaze u lice u usta, katastrofa, to mi je katastrofa, blago rečeno, nesportski. Al’ mislim da ju je malo potkreso u zadnje vrijeme koliko sam vidio”, briljirao je Mirko.