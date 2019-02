UPRAVO NAM SE IZ DEBRECENA JAVILA HRVATSKA BOKSAČKA SENZACIJA: Počinje mega jak turnir na kojem nastupa i onaj Ukrajinac

Razgovarali smo s Tonijem Filipijem i Tomom Kadićem uoči početka jednog od najjačih boksačkih turnira u Europi

U mađarskom Debrecenu danas počinje jedan od najjačih boksačkih turnira u Europi pod nazivom “Istvan Bocskai”, na kojemu će nastupiti i zadarski teškaš, hrvatska boksačka senzacija Toni Filipi, član zagrebačkog BK Gladijator. Na turniru sudjeluje 214 boksača iz 30 zemalja, a protivnik Filipija u srijedu je u prvom kolu domaći predstavnik u kategoriji do 91 kilograma Tarnocai Mihaily.

Toni Filipi nije boksačka nepoznanica u Hrvatskoj. Radi se o 22-godišnjem borcu, mlađem bratu Josipa Bepa i Šime Filipija, koji već ima srebra s velikih međunarodnih natjecanja, EP-a i SP-a u mlađim kategorijama, aktualnom prvaku Hrvatske u teškoj kategoriji. Za mnoge je, uz Filipa Hrgovića, trenutno naš najbolji boksač.

Svaki novi meč izazov je za sebe

No, ne živi se na staroj slavi. Svaki novi meč izazov je sebe. Pobjeda te digne, poraz te vrati korak natrag, “otrijezni te”. Stoga, Filipi protiv Tarnocaija Mihailyja ide na pobjedu u meču na tri runde. Javio nam se iz Debrecena kako bi za Net.hr podijelio dojmove uoči borbe, koja je na rasporedu negdje oko 20 sati…

“Očekivanja su uvijek velika. Prije dvije godine osvojio sam ovaj jak turnir na koji dolaze baš sve zemlje. No, sad je novi izazov ispred mene, početak je godine, odradio sam pripreme i dat ću sve od sebe da ponovno stanem na najviše postolje”, kazao nam je Toni Filipi i nastavio:

“Moglo bi se reći da sam prvi favorit za zlato, iako je to nezahvalno konstatirati. Nikad nije dobro unaprijed upisivati pobjede, uspjehe. Za sve u boksu krvavo se moraš namučiti, za svaku pobjedu, a kamoli za zlato i to na ovako jakom turniru. Nama je ovo i pripremni turnir za daljnju sezonu, da vidimo u kakvoj sam formi. Što se tiče fizičkog stanja, osjećam se odlično, sad se samo moram uboksati kroz ovaj turnir. Protivnik? Ne znam baš puno o njemu, znam samo da je boksao nedavno u Zagrebu u teškoj kategoriji i pobijedio je. No, to mi ne predstavlja nikakvi problem da ga svladam”, zaključio je Toni Filipi.

‘Očekujemo pobjedu i idemo do finala’

Nakon njega, riječ je dobio jedan od najtalentiranijih mladih boksačkih trenera u Hrvatskoj iz BK Gladijator Tomo Kadić.

“Očekujemo pobjedu i idemo do finala. Vjerujem u Tonija, vjerujem u naše pripreme. Znate, najgori su ti prvi mečevi na turniru, oni mogu biti malo osjetljivi, ali on je već pokazao da je kapacitet i vjerujem u pobjedu. Veseli nas to, što u slučaju eventualnog slavlja, u sljedećem meču protivnik bi nam mogao biti Ukrajinac Serhii Horskov. Radi se o boksaču koji je Tonija pobijedio u polufinalu na U-22 EP-u krajem ožujka prošle godine, možemo reći i nezasluženo, pa je to još jedan dodatni imperativ da slavimo danas da mi mu vratili za pobjedu koja je bila diskutabilna. Ma spremni smo k’o puške. Sve ovisi o trenutku kad prvo zvono zazvoni”, objašnjava nam Tomo Kadić i dodaje:

Prvi test ove godine

“Imali smo kvalitetne pripreme, radili smo dva, tri puta dnevno u devetom mjesecu prošle godine i to deset napornih tjedana. Poslije toga smo otišli na prvenstvo Europske unije i uzeli srebro. Onda smo započeli, dok su se svi odmarali, sa pripremama koje su potrajale šest tjedana. To je bio onaj period oko Nove godine. Sad nam je ovo prvi test da vidimo koliko smo poboljšali naše funkcionalne sposobnosti u tim pripremama, jer naš glavni cilj ove godine je EP koje se održava u Minsku u lipnju mjesecu, gdje ćemo tražiti našu kartu prema Olimpijskim igrama u Tokiju i Europskom prvenstvu.

Cilj je odraditi puno turnira kako bi smo poboljšali tehničko-taktičke segmente, kako bi kroz kvalifikacije za OI dali svoj maksimum. Tako da su nama ovo pripremni turniri na kojima, naravno, želimo trijumfirati. U boksu, u borilačkom sportu općenito, pobjeda je osnova, temelj, tome stremiš kako bi pomaknuo vlastite granice i zadržao dobro raspoloženje. Ako Toni ne da sve od sebe, neće znati koliko je spreman. Uz Ukrajinca, ima tu još dobrih boksača s kojima jedva čekamo ukrstiti rukavice kako bi testirali vlastite mogućnosti i pobijedili. Filipi je motiviran i vidim da čeka da zazvoni gong i krene u napad. Samo čeka zvuk zvona, početak borbe”, završio je Tomo Kadić.