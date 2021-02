Oni koji su ga poznavali, rekli su da je Spinks bio dobra duša, a obožavatelji boksa voljeli su ga jer je pokazivao svoju ljudskost, kako dobre, tako i loše strane. Spinks je imao problema s alkoholom, kombinacija teškog opijanja i udaraca u glavu ostavile su posljedice na njegovo zdravlje

Zlatni olimpijski boksač i čovjek koji je priredio možda i najveću senzaciju u povijesti boksa Leon Spinks preminuo je jučer u Las Vegasu u 68. godini.

Spinks se godinama borio s rakom prostate, ali i drugim bolestima, izvještava Associated Press.

Legendarni borac glavni je lik možda i najvećeg iznenađenja u povijesti boksa. Jedan je od rijetkih ljudi koji je uspio pobijediti Muhammada Alija. Spinks je to učinio 1978. godine u borbi u kojoj je trebao biti teški autsajder, izdržao je 15 rundi s Alijem i na kraju pobijedio odlukom sudaca.

Nakon te borbe izrekao je poznatu rečenicu koja puno bolje zvuči na engleskom: „I’m not the greatest, I’m just the latest“, rekao je Spinks. Muhammad Ali mu se osvetio te iste 1978. godine, kad je pobijedio također odlukom sudaca.

Dobra duša i alkoholičar

Oni koji su ga poznavali, rekli su da je Spinks bio dobra duša, a obožavatelji boksa voljeli su ga jer je pokazivao svoju ljudskost, kako dobre, tako i loše strane. Spinks je imao problema s alkoholom, kombinacija teškog opijanja i udaraca u glavu ostavile su posljedice na njegovo zdravlje.

Također, potrošio je brzo svoju zaradu od boksa i srozao se dosta nisko, toliko da je čak morao nekad i čistiti svlačionice kako bi preživio, no život je doveo u red s vremenom.

Inače, Spinks je rođen u vrlo siromašnoj obitelji u Saint Louisu, a on i njegov brat Michael pronašli su izlazak iz siromaštva u boksu. Obojica su osvojili zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1976. godine.

U karijeri je imao 46 borbi, pobijedio je 26 puta, od toga 14 puta nokautom, 17 puta je izgubio, a tri puta je bilo neriješeno. Prestao se aktivno baviti boksom u 42. godini poslije borbe sa Fredom Houpeom 1995. godine.