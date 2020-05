Foto: Screenshot: You Tube

Autor: Sportski.net 09:20 15.05.2020

UFC je predstavio šest najubojitijih boraca u svojoj povijesti

U svojoj novoj kompilaciji objavljenoj na službenom YouTube kanalu, UFC je predstavio šest najubojitijih boraca u svojoj povijesti, odnosno šest boraca s najviše pobjeda prekidom.

Cerrone i Oliveira imaju 16 pobjeda prekidom

UFC je predstavio dva borca koji su do sada čak 16 puta uspijevali do svojih pobjeda doći nokautom ili prisiljavanjem na predaju, jednog koji je to napravio 14 puta te trojicu sa po 13.

Tako je elitna organizacija slobodne borbe predstavila Donalda Cerronea sa 16 prekida (10 nokauta i 6 gušenja), od kojih i onaj strašni high-kickom, Charlesa Oliveiru također sa 16 prekida (2 nokauta i čak 14 gušenja), kao i jednog od najvećih boraca svih vremena Andersona Silvu s 14 prekida (11 nokauta i 3 gušenja), Franka Mira s 13 prekida, Matta Browna isto sa 13, Joea Lauzona s 12 i drugih majstora slobodne borbe…