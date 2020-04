View this post on Instagram

“Se Teus olhos forem bons, todo teu corpo será luz.” Mateus6:22 “The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light” Matthew 6:22 . . . #abencoada #grata 🙏🏼❤️ . . . . . . . #ufc #ufcwoman #ufcnews #mma #mmaworld #bjj #jiujitsu #judo #blackbelt #varginha #mineira #brazilian #fashion2020