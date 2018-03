UGLEDNI MEDIJ O HRVATU KOJI ‘RASTURA KRITIČARE’! Kako je Miočić pobijedio čitav sustav i postao brend: ‘Takav vam je moj cijeli život’

Zapuhali su neki drugi vjetrovi u karijeri Stipe Miočića (18-2)

Najveći UFC teškaš svih vremena, rekorder s tri uzastopne obrane pojasa prvaka Stipe Miočić, konačno dobiva na naplatu sva ona nepravda, podcijenjivanje i otvoreno guranje u stranu od strane Dana Whitea, dobrog dijela američke javnosti i medija, posebno vidjivo u medijskom hypeu, koji se stvorio oko Francisa Predatora Ngannoua. I, naravno, situaciju koju je imao s ugovorom.

Ali i prije. Sjetimo se samo što je sve Stipe morao napraviti kako bi konačno natjerao Whitea da mu da šansu u obliku borbe za pojas prvaka. I što je on, onda, napravio. Hladno nokautirao velikog Fabricija Werduma usred Brazila u prvoj rundi, jednim desnim direktom, kretajući se u nazad…





Ostalo je povijest…

Vječni “underdog” UFC organizacije, vjerojatno i najpodcijenjeniji borac teške kategorije od strane UFC organizacije, barem kad je riječ o šampionima, prvacima, postao je dio povijesti, inspiracija mnogima za uspjeh, začepio usta kritičarima, pokazao kako se mogu ostvariti snovi, kako se predano radi na putu do uspjeha… Više o Stipi Miočiću možete pročitati – OVDJE.

‘Školovanjem’ Predatora, nije više bilo izbora čelnicima UFC-a

Ali, na koncu su zapuhali neki drugi vjetrovi u karijeri Stipe Miočića, pojavilo se sunce… MMA “školovanjem” Predatora, nije više bilo izbora čelnicima UFC-a. Očito su morali sjesti za stol s vatreogascem iz Clevelanda i naći zajednički jezik oko većeg marketinškog ulaganja u prvaka.

To što Stipe nije neki lajavac koji želi biti zvijezda, što ne odgovara Whiteu, ne znači da nije marketinški isplativ. Je. To se sad vidi. Stipe postaje prava zvijezda, sportski brend, nastupa u poznatim UFC emisijama kao trener, piše se o njegovom poslu koji je hrabar i opasan, a koji on još uvijek s ljubavlju radi.

Koliko god to smetalo društvu iz UFC-a koji vode čitavu priču… Miočić se razvija, a kao takav gostovao je na CBSSports.com portalu, mediju koji je inače dio ugledne američke CBS korporacije. Napravili su s njim intervju, a naslov teksta bio je zanimljiv.

Potpisao novi ugovor

“UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić rastura kritičare dok paralelno razvija svoj brend”.

Pametnom dosta…

“Jednostavno volim ljudima koji sumnjaju u mene dokazivati da su u krivu. Obožavam to. Volim kada misle da nisam u stanju postići nešto, a onda im dokažem upravo suprotno. Takav vam je moj cijeli život, no ja to volim i tome nikada neće doći kraj. To što sam srušio rekord, jako je puno značilo u čitavoj ovoj priči. Jednako kao prebijanje Ngannoua, koji se smatra jednim od najopakijim tipovima na planeti”, kazao je Stipe u “podcastu” koji, kako piše u tekstu koji je objavljen u utorak, je potpisao novi, izdašniji ugovor, te sklopio veliki sponzorski dogovor te postao zaštitno lice pivovare Modelo, inače velikog sponzora najjače svjetske MMA promocije.

Sljedeći protivnik Stipe Miočića u kavezu UFC-a bit će njegov prijatelj i prvak u poluteškoj kategoriji, Daniel Cormier. O njemu je Stipe rekao…

“Sviđa mi se taj ‘matchup’. Definitivno vidim gdje mu mogu priuštiti puno problema. On je sjajan borac koji se natjecao s puno sjajnih protivnika. Ima ogroman pedigre, nevjerojatan je hrvač, dobar je na nogama, ima odličan kardio i pametan je, ali on nije nikada vidio nekoga poput mene. Da, očito dobri dečki dolaze na kraju”, zaključio je Miočić.