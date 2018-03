UGLEDNI BOKSAČKI STRUČNJAK ZA NET.HR: ‘Wilder je pravi šampion, zvijer, on se u ringu bori na život i smrt. No, jedna mu stvar nije dobra…’

Ugledni hrvatski boksački stručnjak Leonard Pijetraj za Net.hr je prokomentirao ranojutarnji spektakl u New Yorku, uzbudljivoj borbi između Wildera i Ortiza

Američki boksač Deontay ‘Brončani bombarder’ Wilder (32., 40-0, 39 KO) pobijedio je kubansku legendu Luisa ‘King Kong’ Ortiza (38., 28-1, 24 KO) spektakularnim nokautom u 10. rundi i time sedmi put obranio naslov WBC prvaka u teškoj kategoriji.

No, ono što je u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu viđeno u ringu Barclays Centra u Brooklynu, New York, pred 14.200 navijača, možemo samo kazati kako jedva čekamo da konačno u ring uđu Anthony Joshua i Wilder za ujedinjenje svih pojasa prvaka.





Amerikanac svoj dio posla odradio, čeka se Britanac

Amerikanac je svoj dio posla odradio, a sad se čeka Britanac koji se 31. ožujka bori protiv Novozelanđanina Josepha Parkera na Principality Stadionu u Cardiffu. Iako Parker nikako nije za odbaciti, njegova pobjeda u tom meču bila bi veliko iznenađenje. Boksačka javnost, stoga, očekuje pobjedu Joshue.

Ortiz je pokazao kako je tehnički bolji od Wildera. Do trenutka kad ga je Amerikanac nokautirao u 10. rundi, Kubanac je uvjerljivo vodio prema sudačkim karticama. No, “Brončani bombarder uspio se vratiti iz ponora i po 39 put u karijeri nokautirati protivnika…

” I tu je Walder pokazao da je pravi šampion, iz takve situacije se izvukao, na kraju krenuo u napad i nokautirao Ortiza koji je sjajan boksač, vrhunski. Upravo je to odlika velikih šampiona”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Leonard Pijetraj, aktualni izbornik hrvatske boksačke reprezentacije, trener u BK Leonardo, ugledni proslavljeni boksački stručnjak.

Prve četiri runde donijele su ne baš previše uzbuđenja u ringu. Ali, nakon toga počela je nemilosrdna borba. Ortizu je u jednom trenutku popustila pozornost, a Wilder ga je s dva vezana udarca poslao na pod po prvi put u meču.

Publika je bila na nogama, Ortiz na tlu. Wilder je imao oprezniju taktiku, čekao je pravi trenutak za svoju desnicu, da se razmaše onako kako to on zna. I dočekao ju prvi puta u petoj. Kubanac je do tad kontrolirao meč vrlo samouvjereno…

Ortiz sjajno izgledao u ringu

Više je radio, sjajno se kretao po ringu, izgledao je svježe, noge su mu plesale, kružio je oko Amerikanca i onda ulazio u njega, skupljajući bodove. Wilderu nikako nije odgovarao taj njegov stil, dobijao je udarce, više je dobivao nego što ih je vraćao Ortizu. Odatle i prednost za Kubanca. U sedmoj rundi Ortiz je umalo nokautirao Wildera, koji je bio na konopcima, grogiran. No, izdržao je…

“Tu je on dobio veliki kredit jer je pokazao da može primiti udarce. Da može izdržati. No, želim naglasiti i jednu bitnu stvar. Tu je i sudac odigrao jako dobro, što se meni sviđa i zbog toga bi baš htio da titule dođu u Ameriku, da se u SAD-u boksa za ujedinjenje titula. Recimo, da je takva situacija bila u boksačkom meču u Engleskoj, engleski suci prekinuli bi već borbu. Mi nikad ne bi znali da li se Wilder može vratiti i pobijediti taj meč. I zbog toga je SAD odličan, zato je ova borba bila sjajna. Sudac je sjajno procijenio, pustio borbu i borba za titulu upravo takva treba biti. Tako se boksači trebaju boriti za pojas prvaka, za pobjede. Treba boksače pustiti do zadnjeg atoma snage jer oni uvijek trebaju okrenuti meč. To je odlika šampiona, a šampion može postati onaj kome se da i prilika da to postane. Ako prekidate borbe, ne možete imati jasnu situaciju tko je pravi u svjetskom boksu”, objašnjava nam Pijetraj.

Ortiz je pakleni boksač. U to nema sumnje…

‘Ortiz tehnički bolji od Wildera, ali…’

“Ortiz je tehnički bolji od Wildera. On je prošao kubansku školu boksa koju Wilder nije imao i on je dosta kasno počeo s boksom. Ono što je kod Ortiza problem je taj što je došao u Ameriku, a svi kubanski boksači kad dođu u SAD, kad osjete život Amerike i sve što ta zemlja nudi, višu nisu oni borci koji su bili na Kubi gdje nisu imali ništa osim boksa. U Americi im se nude velike mogućnosti, pa oni malo pokušavaju, isprobavaju svašta… Hoće osjetiti taj život i to je jedini razlog zašto Ortiz nije tukao Wildera. Samo što je Amerikanac puno više u fokusu, spremniji je, ne zato što je mlađi, nego što je u dobroj formi, ima bolje predispozicije. Wilder je uoči borbe imao crijevnu virozu i zato je pao na 97 kg. Tako da on nije bio u jednoj pravoj formi i to je Ortiz trebao iskoristiti. On za tako jak tempo, govorim o Kubancu, nije spreman. Poslije se u rundama, onim koje su problematične, iznad pete, šeste, tu se to vidjelo”, rekao je Leonard Pijetraj.

U desetoj rundi, Wilder je put prema pobjedi otvorio desnicom kojom je uzdrmao Ortiza pa ga nespretnim potezom tijela doslovno bacio na pod. Tad se već vidjelo da je Ortiz u problemima. Nije se Kubanac dignuo odmah, trebalo mu je vremena.

Sudac je dao znak za nastavak borbe, a Wilder se sletio na Ortiza, sa svim svojim arsenalom udaraca koji posjeduje. S tri uzastopne desnice srušio ga je na pod. Kubanac je smogao snage da se digne, ali sljedeći nalet Wilderovih “bombi” ponovno ga je bacio na pod, a sudac je opravdano prekinuo meč. Bio je to kraj. Wilder je nonšalantno otišao u svoj kut, naslonio se na konopce i slavio sa svojim fanovima. Osjećao miris pobjede, uživao u novom trijumfu, u vjerojatno najtežoj borbi u njegovoj karijeri. Ili bar jedna od najtežih.

Moćni i razorni udarci Wildera. Ali i emotivni’

Pokazao je Wilder da udara široko, moćno, razorno, ali opet preširoko za boksača. Dosta njegovi udarci odsjedaju svugdje samo ne u predjelu brade i lica. Odsjedaju Wilderovi maljevi sa strane glave…

“Da, ali su to sve regularni udarci. Ti udarci i nisu toliko opasni. Puno bi Wilder bio opasniji da pogađa čisto u bradu i pravilno. Ovi udarci koje in radi više štete njemu samom nego nekom drugom. Može slomiti šaku. On je već bio i polomio šaku prošli puta, imao je ruku u gipsu. Puno bi ranije nokautirao svoje protivnike da su mu udarci pravilniji. Sjećamo se samo kako je Artura Szpilka nokautirao upravo zato što ga je pogodio pravilno, tehnički ispravno. Njegovi najbolji udarci su desni direkt i aperkat. Upravo je aperkatom pogodio Ortiza i tu je počela sva kanonada. Međutim, ti svi udarci koje on maše, prvo su napravljeni iz emocija, on je jako emotivan borac, pa se voli potući. Drugo, on nema školu boksa koja bi mu dala tu tehničku ispravnost udarca. On ne zna drugačije. Posebno kad boksa pod emocijom. Kad ide rušiti, onda udara široko”, ističe Pijetraj. Upitali smo izbornika kakve šanse Wilder ima u borbi protiv Joshue, upravo zbog tog manjka tehnike, što opet kompenzira odličnim fizičkim atributima, eksplozivnošću i jakim udarcima…

“Ukoliko Wilder bude boksao u Engleskoj, šanse su mu puno manje nego da boksa u Americi. Joshua je nešto kompletniji boksač, spremniji, tehnički bolji. No, ono što Wilder ima, a Joshua nema je to da je Wilder – zvijer. On je dečko koji se bori na život i smrt. Ne pita za cijenu i tu će se Joshua morati namučiti. Ukoliko Joshua bude boksao kao što je boksao protiv Takama, neće biti dobro za Britanca. Teško će pobijediti. Ne bi ja još pričao o Joshui, on tek treba pobijediti Parkera koji uopće nije bezazlen borac. Uopće nije za podcijeniti”, zaključio je Leonard Pijetraj.