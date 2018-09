REVOLTIRANA UFC ZVIJEZDA NAPUSTILA EMISIJU RUSKOG MMA SHOWA: ‘Ovo je skandal, pa on je otišao iz emisije UŽIVO’

‘U redu, vrijeme je da prekinemo ovaj intervju, sada je jasno da vi favorizirate samo ruske borce. Hvala vam i doviđenja’

Bjeloruski MMA borac, 39-godišnji Andrej “The Pit Bull” Arlovski (27-16-0) 15. rujna održat će u Moskvi svoju sljedeću UFC borbu protiv Shamila Abdurakhimova (18-4), te je tim putem gostovao u jednom ruskom TV showu. No, tamo stvari nisu prošle baš najbolje po njega.

Bivši UFC prvak trebao je biti predstavljan u emisiji posebno posvećenoj prvom UFC eventu na ruskom tlu, kojeg će Moskva ugostiti u subotu. Međutim, to nije najbolje prošlo.

Težak nokaut pustili i u reprizi

Tijekom razgovora odlučili su pustiti neke njegove inserte, odnosno onaj gdje je teško poražen nokautom od Alistaira Overeema. Da stvari budu gore, taj težak nokaut pustili su i u reprizi, što nikako nije dobro sjelo bjeloruskom teškašku, javlja ugledni borilački portal Bloody Elbow.

‘Sada je jasno da vi favorizirate samo ruske borce’

Arlovski se ustao sa stolice i pitao idu li uživo, a nakon potvrdnog odgovora je napustio studio uz izjavu:

“U redu, vrijeme je da prekinemo ovaj intervju, sada je jasno da vi favorizirate samo ruske borce. Hvala vam i doviđenja”, prenosi ove riječi Bloody Elbow.

Na You Tubeu objavljen je video tog trenutka pod naslovom:

“Skandal. UFC borac Andrei Arlovski napustio studio MATCH TV-a tijekom emitiranja uživo”.

Poražen u posljednjem nastupu

Andrei je inače u svom posljednjem nastupu poražen od Taia Tuivase, čime je prekinuo niz od dvije pobjede. Prije toga je bio vrlo blizu otkaza u UFC organizaciji nakon pet poraza u nizu, no uspio se vratiti na pravi način. Trenutno je 12 na ljestvici UFC teškaša…

Inače je kao UFC borac do sada upisao 16 pobjeda i deset poraza te je drugi teškaš u povijesti UFC-a po nastupima. Više od njega ima tek legendarni Frank Mir, no samo do subote, kada će se Andrei s njim izjednačiti. Najjače oružje Arlovskog su udaračke tehnike, a uz to je i dobar grappler.