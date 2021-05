Objavio je i fotografiju na svom Instagramu te je naglasio da je kradljivac ipak dobro nakon njegovog udarca

Nije se dobro proveo kradljivac automobila koji je pokušao pokrasti UFC zvijezdu Derricka Lewisa. Kako su objavili američki mediji, Lewis je nokautirao lopova kojeg je uhvatio na djelu.

Objavio je i fotografiju na svom Instagramu te je naglasio da je kradljivac ipak dobro nakon njegovog udarca. Ipak, tu se radi o borcu od skoro 130 kilograma pa se može smatrati sretnim.

‘Mogu se ja boriti sa Stipom’

Prije nekoliko dana Lewis je progovorio na konferenciji za medije o svojoj borbi s Ngannouom te je rekao da će se on boriti i sa Stipom Miočićem ako nitko neče.

“Nije još ništa službeno. Čini se da se on još uvijek želi boriti sa Jonesom. Želi me ignorirati. Nadam se da će to postati službeno. Borio bih se za 8 milijuna dolara. Mislim da nisam pohlepan“, rekao je Lewis kojeg su pitali je li moguće da će Stipe Miočić dobiti revanš protiv Ngannoua.

“Stipe ne želi revanš“, rekao je Lewis pa odgovorio na pitanje je li frustriran tolikim iščekivanjem oko potvrde borbe njega i Ngannoua.

“Stvarno nisam frustriran. Ako želi ići okolo i pokazivati pojas za svoju državu, to je OK i s time nemam problema. Ovdje sam i mogu ga čekati sve dok ne bude spreman. A ako to i ne bude slučaj – i s time sam OK. Ako se želi boriti s Jonesom, neka to i učini. Ja se mogu boriti sa Stipom. A ako žele da ja budem taj koji će se boriti s Jonesom, onda ćemo ići u tom smjeru. Stvarno se ne zamaram time”, rekao je Lewis pa se onda našalio na račun Ngannoua.

“Kad stojim kraj Ngannoua, zbog njega izgledam debeo. Tko ga jebe… Jebeš Francisa, pojedi malo Popeyea“, našalio se Lewis koji je rekao kako nije baš prijatelj s Ngannouom, ali ni da ga ne mrzi.

“Ne volim ja nijednog borca s kojim se borim. To je mentalitet s kojim ulazim u svaku borbu. Ne želim biti prijatelj ni s jednim od njih. Tko ih jebe…“, izravan je bio Lewis.