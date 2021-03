15.000 ulaznica za UFC 261 rasprodano za nekoliko minuta

Predsjednik UFC organizacije Dana White objavio je da je svih 15.000 ulaznica za UFC 261 rasprodano za nekoliko minuta. Pa će tako na sljedećem UFC 261 eventu 24. travnja u Jacksonvilleu na Floridi, bit će 15.000 navijača što je prvi event s publikom nakon lockdowna zbog koronavirusa, prenosi portal My24group.com.

Korona još uvijek prijeti

Naravno da White i ostali u UFC-u zadovoljno trljaju ruke zbog ovog posla ali pojedini američki mediji pišu kako su fanovi upozoreni kako bi njihovo prisustvo eventu moglo rezultirati nečijom smrću, odnosno pandemija bi se mogla pogoršati, fanovi će biti izloženi COVIDU-19 i paralelno s tim koronavirusovom širenju. Međutim, Florida nema tako rigorozne mjere za pandemiju koronavirusa.

White: ‘Fanovi, hvala vam’

Thank you UFC fans!!! – Sold out in minutes. One of the fastest sell outs in UFC history.

– Arena record for highest gross.

– 15k attendance

I will see you in Jacksonville pic.twitter.com/mPwmOf4Saa — danawhite (@danawhite) March 26, 2021

“Hvala vam, fanovi UFC-ja! Ovo je jedan od najbrže rasprodanih evenata u povijesti”, napisao je White na Twitteru i dodao kako će ovo biti najveća zarada od prodaje ulaznica u povijesti organizacije.

Per Dana White (@danawhite), UFC 261 tickets “sold out in minutes.” Will be an attendance of 15k next month, and it’s set the arena record for gate. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 26, 2021

Ulaznice se već prodaju na preprodavačkim stranicama po 20 puta većoj cijeni pa tako na popularnom servisu Ticketmaster nema jeftinijih karata od 550 dolara…

New post (The devil’s in the details: Dana White boasts UFC 261 is SOLD OUT – but fans in the US are warned attendance could result in DEATH) published on https://t.co/RaBjl5DDcP – https://t.co/Fc43gvV1mG pic.twitter.com/lBOh6P4abi — Alexander (@ATGBrokers) March 27, 2021

Zanimljiv UFC 261 event

UFC 261 trebao bi biti vrlo zanimljiv budući da će se na njemu održati tri borbe za pojas. Djevojke će se za titulu boriti u muha i slamka kategoriji, a šlager večeri je dvoboj velter prvaka Kamaru Usmana i jednog od najpopularnijih MMA boraca današnjice, sjajnog Jorgea Gamebrada Masvidala.