Otkad je Stipe Miočić pobijedio Francisa Ngannoua u njihovoj prvoj borbi, kamerunski borac prošao je dug put do borbe za naslov prvaka teške UFC-ove kategorije. Ngannou je, nakon još jednog edukativnog poraza od Derricka Lewisa tukao i rušio sve pred sobom. Dovoljno je reći da je u svoje posljednje četiri borbe u oktogonu proveo ukupno nešto više od dvije minute.

Prozivao je dugo UFC i Danu Whitea da mu daju priliku da se bori za naslov i želje su mu konačno uslišene. U noći sa subote na nedjelju opet ide u kavez s Miočićem u borbi koju željno iščekuje cijeli MMA svijet.

Ngannou ulazi u oktogon kao favorit iako je Miočić prvak i nosi titulu najvećeg UFC-ovog teškaša svih vremena. Kladionice su rekle svoje, a nekako je dominantno mišljenje da je ovo trenutak da Ngannou preuzme teškaški tron. No jedan od stručnjaka koji oponira toj tezi je hrvatska MMA legenda Igor Pokrajac koji je za Net.hr izdvojio nekoliko minuta da bi objasnio pozadinu cijele priče oko ove spektakularne borbe za naslov prvaka.

“Opet možemo vidjeti koliko je Stipe zapravo nepriznat. On je pokazao da je neupitni prvak i najveći UFC-ov teškaš svih vremena. Svojim stilom je dominirao kategorijom, a dokazat će sve to i u ovoj borbi protiv Ngannoua. Francis je napredovao, to je sigurno, ali on još uvijek nije na Stipinoj razini, pogotovo što se tiče hrvanja. Miočić je inteligentniji borac”, rekao nam je Pokrajac pa se osvrnuo na spomenute omjere na kladionicama.

“UFC voli te upsete jer im to diže gledanost. Mora se priznati da je Ngannou atraktivniji borac za gledatelje, tako da cijeloj organizaciji više odgovara njegova pobjeda. Nažalost, UFC je takva organizacija koja živi od što veće gledanosti koja im donosi i više novca, a trenutno postoji ta usmjerenost na Ngannoua”, objasnio je Pokrajac.

‘Ngannou nije na Stipinoj razini’

Usprkos svemu navedenom, poanta priče je ta da je Miočić jednostavno bolji borac od Ngannoua, a to je jedino što se računa u oktogonu.

“Istina je da je Stipe trenutno bolji borac od Ngannoua koji teško može doseći njegovu razinu. On ima sjajan tim, oni izgledaju kao jedna obitelj i siguran sam da su pripremili taktiku za pobjedu protiv Ngannoua. Stipe vjerojatno neće ulaziti u nekontrolirane razmjene da bi se tu pokazalo tko jače udara. On mora Francisa kontrolirati na distanci, a vjerojatno će koristiti calf-kickove koje dosta boraca sad koristi. Stipe je u odličnoj fizičkoj formi, poradio je na brzini koja će mu trebati u ovoj borbi”, zaključio je Pokrajac.

Borba Stipe Miočića i Francisa Ngannoua na rasporedu je u 4 sata u noći sa subote na nedjelju.