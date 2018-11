UFC SVIJET NA NOGAMA ZBOG SUDAČKE ODLUKE: Pogledajte zašto je prekinuta borba, snimka otkriva pogrešku suca

Nije ovo prvi puta da postoje repovi zbog događaja u UFC-ovom oktagonu

Pokraj sjajnih trenutaka koji su se dogodili na glavnom programu UFC Fight Nighta 139, u sjeni je ostala situacija s uvodnog programa, odnosno kontroverza iz borbe Bobbya Moffetta i Chasa Skellya. Moffett je došao do pobjede prekidom tijekom gušenja, no njegov protivnik nije tapkao te se na odluku odmah bunio. Je li sudac bio u pravu? Pogledajte!

U pitanju je je situacija iz druge runde borbe, kada je Moffett odradio sjajan potez u parteru, koji je doveo do toga da je vrat Skellya uhvatio u d’arce gušenje. Čvrsto ga je stisnuo te je tako krenuo tražiti tapkanje, no Skelly se nije predavao, piše Fightsite.

Vrtio se i pokušavao je izaći te izgleda kao da je cijelo vrijeme bio svjestan situacije. Ipak, sudac mu je u jednom trenutku uhvatio ruku, ona mu se učinila labava te je prekinuo borbu smatrajući da je Skelly zaspao.

Potencijalni sudački previd

To nije bila situacija te se poraženi borac odmah krenuo buniti, a sve je na kraju dovelo do toga da je pregledavana snimka, koja otkriva kako u trenutku prekida Skelly uistinu nije bio izvan borbe, odnosno primijeti se kako pokušava izaći iz teškog zahvata u kojem se našao.

Skelly je borac koji nikad u karijeri nije tapkao pa tako nije niti ovog puta, no do prekida je došlo. Sudac je nakon pregleda snimke ipak odlučio ostati pri svojoj odluci, no ono što je Bruce Buffer pročitao zvučalo je apsudrno. Naime, UFC-ov najavljivač pročitao je pobjedu Moffetta tehničkim nokautom što nikako ne može biti slučaj.

Srećom po nas, živimo u vremenu visoke tehnologije koja nam dozvoljava da na kamerama vidimo što se dogodilo. Skelly je već najavio tužbu na ovaj ishoda, a na vama je na pogledate i donosete svoj stav o tome ima li pokrića za to.