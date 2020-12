Pod ugovorom je od 2011. godine, a odnio je 25 pobjeda uz impresivan niz od 12 pobjeda, no u posljednje je dvije borbe upisao dva poraza. Pobijedio ga je Gaethje, a zatim i Oliveira

Koronakriza itekako je utjecala na svijet slobodne borbe, a zorno se to vidi na primjeru UFC-a koji više ne može svojim borcima davati bogate ugovore. Nekoliko zvijezda već je otišlo, a Dana White je i sam izjavio da će biti još puno otkaza do kraja ove godine.

Poznati MMA sudac John McCarthy u svom je podcastu rekao kako bi jedan od tih koji bi trebali otići iz UFC-a trebao biti i Tony Ferguson kojem ne ide baš najbolje u posljednje vrijeme, no ipak je jedno od najpoznatijih imena u MMA svijetu.

‘Rekao bih da je on jedan od tih’

“Mislim da će ga otpustiti. Možda se varam, ali rekao bi da on nikad nije imao idealan odnos s određenim ljudima u UFC-u. Osjećao se kao da su ga zadržavali, pa čak i prevarili u određenim stvarima. Neke stvari koje je on govorio su mogle proći, ali samo dok je pobjeđivao. No sada, kada pogledamo njegova dva posljednja nastupa… Protiv Justina Gaethjea je ostavio srce u kavezu, ali je dobio teške batine, a sada je ponovno uvjerljivo poražen”, objasnio je McCarthy u svom podcastu pa dodao:

“Onda odjednom pogledate svoje borce u lakoj kategoriji i pitate se hoće li se Tony ikada boriti za titulu? To se neće dogoditi. Računica bi rekla da bi on morao za nešto takvo ostvariti četiri ili pet pobjeda u nizu i to protiv vrhunskih talenata. A to se vjerojatno neće dogoditi. I što onda ako se neće boriti za pojas? Zašto biste ga zadržali? Da može pobjeđivati vaše mlade talente? To vam kao promociji neće donijeti nikakvu korist. Ne znam… Kad malo razmislim i pogledam situaciju, rekao bih da će on biti jedan od onih 60 boraca”, zaključio je poznati sudac.

