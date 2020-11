UFC RASKINUO UGOVOR S JEDNIM OD NAJVEĆIH BORACA SVIH VREMENA: ‘Nikad mu neću dozvoliti da odradi zadnju borbu koju po ugovoru ima’

‘Legenda je ovog sporta i treba otići u mirovinu. Stalo mi je do njega. Prestar je on više za borbe’

Najelitnija organizacija slobodne borbe UFC odlučila je raskinuti ugovor s jednim od svojih najboljih boraca svih vremena, legendarnim Brazilcom Andersonom Silvom (45), javlja poznati borilački portal MMA Fighting.

Teški poraz od Uriaha Halla

Razlog tomu je njegov teški poraz od Uriaha Halla na UFC-ovoj priredbi u Las Vegasu. Hall ga je brutalno nokautirao u četvrtoj rundi prije dvadeset dana, na samu Noć vještica.

Iako je Anderson Silva imao ugovor još jednu borbu, UFC je odlučio raskinuti ugovor s 45-godišnjakom koji je u karijeri ostvario 34 pobjede uz 11 poraza.

“Borio se protiv Uriaha Halla pa je svejedno nakon borbe morao sjesti, nije mogao pričati. Što bi bilo tek da smo mu dali nekog od ubojica, jačih boraca? Ne bi se dobro proveo. On je odrastao čovjek, ne mogu mu reći što će raditi, ali ja mu nikad neću dozvoliti da odradi zadnju borbu koju po ugovoru ima. Legenda je ovog sporta i treba otići u mirovinu. Stalo mi je do njega. Prestar je on više za borbe”, rekao je prvi čovjek UFC-a Dana White koji je prije toga kazao za američki TMZ Sport kako se sa Silvom neće rastati prije njegove zadnje ugovorene borbe. No, u međuvremenu je šef UFC-a promijenio mišljenje.

Bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji sada je slobodan potpisati s bilo kojom organizacijom. No, iz druge po jačini svjetske organizacije slobodne borbe Bellatora odmah su dali do znanja kako ne misle potpisati Silvu.

‘Silva je još uvijek neodlučan hoće li se nastaviti boriti’

Inače, nekoliko trenutaka nakon svog najnovijeg poraza u Las Vegasu 31. listopada, Silva je kazao da je teško reći kako je to njegova posljednja borba. Dan kasnije promijenio je pjesmu, objavivši izjavu u kojoj je rekao “zbogom sportu kojem sam posvetio čitav život.”

“Silva je još uvijek neodlučan hoće li se nastaviti boriti”, rekli su izvori za MMA Fighting.

Silva je svojedobno postavio rekord s najviše UFC pobjeda zaredom (16) i vladao je kao prvak u srednjoj kategoriji između 2006. i 2013. Njegove pobjede nad Vitorom Belfortom i Chaelom Sonnenom dale su još više na popularnosti slobodnoj borbi u Brazilu, gdje ima status megazvijezde…

Spider odlazi iz promocije s UFC-ovim skorom od 17-7 (1 no Contest), uključujući pobjede nad Danom Hendersonom, Forrestom Griffinom, Richom Franklinom (dva puta) i Demianom Maiaom.

U posljednjih pet godina dva puta pao na doping testu

Od 2013. godine pobijedio je samo Dereka Brunsona i izgubio sedam borbi. UFC-ov naslov srednje kategorije držao je do poraza od Chrisa Weidmana. U posljednjih pet godina karijere dva puta je pao na doping testu.