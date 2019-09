UFC PRIPREMA BORBU KOJU SVIJET ČEKA VEĆ GODINAMA: Već su pale teške riječi, a govori se i o službenom datumu

Meč ove dvojice trebao bi se održati 15. prosinca u Las Vegasu

Ako ovako nastavi, Dagestanac Habib Nurmagomedov mogao bi postati živuća legenda i jedan od najboljih boraca u povijesti MMA-a. Tip je nanizao čak 28 pobjeda u karijeri, a tek je ušao u svoj “prime” i pitanje je kada će iz njega izaći. Ekscentrični hrvač još nije osjetio gorak okus poraza, a kako stvari stoje u njegovoj diviziji za sada nema realne konkurencije. Svojim je prepoznatljivim stilom svladao i jednog od najjačih konkurenata, Dustina Poiriera, a sada se svi pitaju ima li uopće borca koji može prekinuti Dagestančevu dominaciju.

Priča se nešto o bivšem prvaku i najpopularnijem borcu UFC-a Conoru McGregoru, koji se još nije vratio u igru nakon što ga je lani Habib porazio i oduzeo mu titulu. McGregor se danas bavi svojom destilerijom viskija i čini se da ga više toliko i ne zanima Habib, ili ga se možda boji. Tko će to znati. Međutim, UFC je pronašao način da ugrozi Nurmagomedova, a planiraju to napraviti tako da ponovo pokušaju spojiti njega i Tonyja Fergusona.

Ferguson i Habib imaju dugu povijest nerealiziranih mečeva. Pokušavalo ih se spojiti još 2015. godine, ali otkazan je meč zbog Habibove ozljede, onda je 2016. godine Ferguson bio povrijeđen, da bi 2017. godine sve propalo jer je Dagestanac imao problema s kilama, a 2018. godine Ferguson otkazao zbog ozljede.

Provokacije

Sada je vjerojatno vrijeme da se ovaj meč i održi jer ipak je Ferguson na prvom mjestu “top contendera”. Obojica su zdravi, kilažu će valjda dovesti u red, a već su se počeli baviti i “trash talkom”.

Pa tako Ferguson kaže, “Da sam ja šef, odradili bismo to sranje u prosincu. Ma, odradit ćemo to u prosincu. Neka Habib jede svoje hamburgere sa sirom i ostala s*anja. Nadam se samo da se neće udebljati previše, odmah ću navaliti na njega. Imam nove stvari koje sam pripremio”, poručio je Ferguson.

Iako svijet priča kako Habibu trenutno nema ravnog u lakoj kategoriji, Ferguson nije impresioniran.

“Bio je lijen i jednodimenzionalan. Nemam ništa protiv njega. Habib je odradio posao, očito je pobijedio, stisnuo je Dustina, a Dustin nije imao odgovor na taj pritisak. Svaka čast Habibu za pobjedu, ali kao što sam rekao, izgledalo je lijeno. Ja sam se za njega pripremio već nekoliko puta. Dobar je borac, ali ja znam kako slomiti tog ‘Najvećeg svih vremena'”, rekao je Ferguson.

Rušenje rekorda

Zašto misli da može nadmudriti Nurmagomedova?

“Ja sam drugačiji tip borca, ja bacam mnogo serija udaraca. Pokušavam nogama, rukama, koljenima i laktovima. Khabib samo legne na tebe i radi jak pritisak. Zanimljivo je kako se on bori, ali za mene to je dosadno. To je lijeno”, oštar je Ferguson.

Meč ove dvojice trebao bi se održati 15. prosinca u Las Vegasu, a mogao bi, baš zbog ovog meča srušiti rekorde. Uz njih još bi se na toj priredbi trebali boriti i Max Holloway protiv Volkanovskog, kao i Amanda Nunes protiv Germaine de Randamie.