Inače, Ngannou je protivnik koji je zapravo najizgledniji, no Stipe ia psihološku prednost u početku jer je već jednom pobijedio Ngannoua

Stipe Miočić još uvijek čeka potvrdu svog sljedećeg protivnika za obranu UFC titule u teškoj kategoriji. Najbolji teškaš svih vremena na meti je mnogih koji mu žele oduzeti titulu prvaka, a, osim Jona Jonesa i Francisa Ngannoua, pojavili su se i nenadani izazivači Brock Lesnar i Alistar Overeem.

Miočić je gostovao u podcastu Michaela Bispinga te prokomentirao indicije da bi se mogao boriti s Lesnarom, UFC legendom koja razmišlja o povratku.

“Mislim da bih definitivno ja trebao biti taj kojem bi prvom ponudili borbu s Lesnarom”, rekao je Stipe, a onda se osvrnuo na Ngannoua i njegov pristup toj borbi.

LEGENDARNI NIZOZEMAC POSLIJE POBJEDE PRED CIJELIM SVIJETOM GOVORIO O HRVATSKOJ: ‘Želim se tamo boriti’

‘Ne želim se oslanjati na to’

Inače, Ngannou je protivnik koji je zapravo najizgledniji, no Stipe ia psihološku prednost u početku jer je već jednom pobijedio Ngannoua.

“Rekao bih da se trebam vratiti na ono što je već funkcioniralo, ali isto tako treba razumjeti da se on dosta popravio od prošle borbe. Stoga, treba posegnuti i za nekim novim stvarima. Takva je ova igra. Iskreno, uzmete li pauzu od ovoga sporta, drugi će toliko brzo napredovati da će vas ostaviti iza sebe. Nešto bih malo preuzeo iz prošle borbe, ali ne želim se na to oslanjati jer je on postao bolji borac i poradio je na stvarima koje su mi ranije prolazile protiv njega. Smatram da stoga treba činiti više različitih stvari i malo promijeniti taktiku u odnosu na prošli put. Npr. kod rušenja, možda ih pripremiti na drugi način, možda ga ovoga puta završim gušenjem s leđa…”, objasnio je Stipe.