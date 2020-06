UFC LEGENDA STALA U OBRANU STIPE MIOČIĆA: ‘Neki ljudi su stvarno bili kreteni prema njemu’

Svoje je viđenje borbe ponudio slavni bivši UFC borac Chael Sonnen na svom Youtube kanalu

Borilački događaj ovog ljeta definitivno će biti borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera za titulu UFC-ovog prvaka teške kategorije.

Treća borba ove dvojice divova zakazana je za 15. kolovoz, a interes za borbu je nakon koronakrize nikad veći. Pojavile su se već, dva mjeseca prije borbe i prve analize, a svoje viđenje ponudio je slavni bivši UFC borac Chael Sonnen na svom Youtube kanalu.

JEDNI KAŽU DA JE MIOČIĆ NAJBOLJI IKAD, DRUGI GA GROZNO PODCJENJUJU: Pokušali smo riješiti jednu od najvećih dilema

‘Napravio je sve što je rekao’

“Mogli ste Stipu uzeti za riječ od prvog dana jer nije mijenjao ono što je govorio iako su neki ljudi bili kreteni prema njemu. Rekao je kada se dvorane otvore nakon krize da će početi trenirati i dogovoriti datum borbe protiv Daniela Cormiera. Stipe je sve napravio ispravno, sve što je rekao da će napraviti je napravio. Jednostavno je rekao da će se boriti što je prije moguće i to vrijeme je sada stiglo”, rekao je Sonnen u svom podcastu pa nastavio:

“Za teškašku diviziju je ovo dobra vijest, za Daniela Cormiera je ovo odlična vijest. No pitanje je što će se dogoditi nakon borbe. Daniel Cormier je iskren, ovo mu je sigurno zadnja borba u životu i neće se vratiti u oktogon. Ipak, zamislimo da je Stipe pobijedio. Protiv koga će se boriti nakon Cormiera? Mislim da je odgovor očit, a zove se Francis Ngannou. Uz to, Stipe je u prošlosti znao natuknuti kako se neće boriti zauvijek, kako ima limitirano vrijeme u ovom sportu. Dakle, ‘ajmo reći da se bori protiv Ngannoua i ponovno ga pobijedi u novom meču od pet rundi. To bi značilo da je bio bolji od njega u 10 rundi računajući njihovu prvu borbu. Nakon toga, kažimo da Stipe ode u mirovinu. Što s pojasom? Ako bi u tom slučaju došlo do borbe za pojas bez prvaka vjerojatno bi Ngannou bio jedna polovica tog meča. Vjerujem da je velika vjerojatnost da Ngannou tada uzme naslov i bude prvak neko vrijeme, ali imat će mrlju u karijeri zbog tog uspjeha jer će ispasti da može biti prvak samo dok Stipe Miočić sjedi doma.”