Stipe Miočić izgubio je proteklog vikenda UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču organiziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

Miočić (38) je oprezno ušao u borbu, a Ngannou je bio dominantniji od prve minute i primio je samo jedan ozbiljniji udarac. Na početku druge runde Ngannou je snažnim udarcem lijevom rukom pogodio Miočića i stjerao ga uz ogradu, a nakon što se izvukao iz teške pozicije američki borac je pokušao uzvratiti, ali se previše otvorio što je Kamerunac iskoristio i nokautirao ga. Prije nego je sudac prekinuo borbu, Ngannou je na podu još jednom žestoko pogodio Miočića.

‘Lijevi kroše i to je bilo to’

U svom podcastu Miočićev je poraz komentirao nekadašnji poznati MMA borac, a danas jedan od vodećih analitičara tog sporta Michael Bisping. Detektirao je Stipinu najveću pogrešku koja je na kraju rezultirala porazom.

“Zaboravio sam točno kako su se izmjenjivali udarci, ali odjednom se dogodio ‘bum!’ Stipe ga je udario desnicom i to je bila najgora stvar koju je mogao napraviti. Taj je udarac pokolebao Francisa, ali samo na trenutak. Stipe je onda pomislio da ga ima i krenuo naprijed. Bum! Lijevi kroše i to je bilo to. Bilo je gotovo“, zaključio je Bisping.