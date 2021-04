Američki UFC borac hrvatskih korijena Stipe Miočić neće dobiti priliku za revanš protiv Francisa Ngannoua koji mu je prošlog mjeseca uzeo titulu prvaka u teškoj kategoriji.

Šef UFC-a Dana White rekao je u razgovoru za Yahoo Sports da će se Ngannou boriti protiv Derricka Lewisa koji ga je već jednom pobijedio.

“Borba Derricka Lewisa i Ngannoua je bora koju sad treba dogovoriti. Lewis je teškaš i zaradio je svoju šansu protiv Ngannoua. Pobijedio ga je u prošlosti“, rekao je White.

