Prvak UFC-ove teške kategorije, Stipe Miočić, ulazi u oktagon nakon godinu dana pauze. Bit će to završetak jedne od uzbudljivijih trilogija u povijesti UFC-a, a borit će se protiv Daniela Cormiera i to 15. kolovoza ove godine.

Meč će se, kako je službeno potvrđeno, održati u Apex kompleksu u Las Vegasu, a zanimljivo je kako je tamo oktagon znatno manji nego u ostalim dvoranama. Kavez u Apexu je velik 48.12 kvadratnih metara, dok se inače prostire na 70 metara kvadratnih.

Okolnost je to koja je naknadno iskrsnula je ta veličina kaveza koja će zasigurno ići u prilog Danielu Cormieru kojem odgovara manji prostor ako misli Miočića odvesti u parter, što je definitivno Cormierova jača strana.

Stipe Miocic-Daniel Cormier 3 to be held at UFC Apex in Las Vegas. https://t.co/tzlBgIWKWp pic.twitter.com/3fiCsjI3vu

— theScore (@theScore) June 21, 2020