UFC BORAC KOJI JE PREMLATIO SUPRUGU NIJE BIO AGRESIVAN SAMO PREMA NJOJ: Novi detalji ukazuju na prave razmjere užasa

Dio sudskih dokumenata o iskazu protiv Matta Hughesa došao u posjed TMZ-a, a MMA Junkie otkrio je nove detalje

Portal MMA Junkie došao je dodatnih informacija o tome što se točno događalo između Matta Hughesa i njegove supruge Audre, što je rezultiralo zabranom prilaska borca svojoj obitelji. Sve je krenulo još početkom jeseni 2017. godine, samo par mjeseci nakon teške prometne nesreće koji je Hughes doživio u lipnju iste godine.

“Bila sam u tušu, kad je on došao i otvorio ga te me počeo gušiti. Tražio je da mu dam kod sefa u kojem drži oružje. Pitala sam ga kako može misliti da ću mu dati kod nakon što me upravo gušio”, izjavila je Audra Hughes u pismenom izvješću putem kojeg je zatražila zabranu prilaska svog supruga. Onda je dodala kako to zapravo nije bilo to, nego je Hughes postao još agresivniji:

“Onda je još jednom otvorio vrata tuša i ponovno me počeo gušiti. Udarao je mojom glavom u ogradu tušu i govorio mi kako ono nije bilo gušenje, ovo je gušenje.”, piše Fightsite.

Odmah u prosincu dobio zabranu prilaska

Spomenut je i slučaj iz srpnja prošle godine, kad joj je Hughes verbalno prijetio kako će je upucati, no posljednji slučaj onaj je nakon kojeg je zabrana zatražena. U pitanju je situacija iz prosinca.

“Udario me pred očuhom. Moj očuh Alan mu je onda rekao da se ne usudi više staviti prst na mene, a onda ga je samo pogledao te uhvatio moju ruku s ciljem da me dovuče još bliže njemu. Alan mu je onda rekao da uzme svoj telefon i ide. Pratili smo ga do van da budemo sigurni da neće napraviti neku štetu na našim vozilima”, ispričala je taj posljednji incident. U pitanje je bila situacija za koju je rekla kako mu je oduzela telefon zbog dopisivanja s drugim ženama. U prostoriji su u tom trenutku, osim spomenutih troje ljudi, bili Hughesova kći i sin.

Matt je odmah u prosincu dobio zabranu prilaska, koja je prošlog mjeseca produžena sve do 26. svibnja. Hughes je u međuvremenu otvoreno zatražio podršku, izjavivši kako ima oštećenje mozga zbog kojeg povremeno ne može kontrolirati svoje ponašanje. Proteklog vikenda posjetio je UFC 235, gdje se družio sa zvijezdama promocije čiji je član Kuće slavnih i jedan od najuspješnijih prvaka u njenoj povijesti.

Osim Audre, zabranu Hughesovog prilaska zatražio je i njegov brat blizanac Mark, uz izjavu kako je Matt bio fizički agresivan prema njegovom sinu.