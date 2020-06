U ZMAJEVOM GNIJEZDU: Miočić i Cormier vjerojatno će se boriti na UFC-ovom otoku, pogledajte kako to izgleda

Predsjednik UFC-a Dana White najavio je u utorak da će se treća borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera dogoditi 15. kolovoza, prenosi američki ESPN. Cormier je najavio da je ovo njegova zadnja borba prije nego ode u mirovinu.

„Ne znamo još lokaciju, ali borba ove dvojice sjajnih teškaša dogodit će se ovog ljeta“, rekao je White.

Kako je samo White rekao, lokacija se još uvijek traži, ali nagađanja su već itekako krenula, pogotovo zato jer je danas predstavljen u medijima i UFC-ov „Otok borbi“.

Takozvani Fight Island nalazi se u blizini glavnog grada Ujedinjenih Arapskih Emirata. Taj će otok, kako je već potvrđeno, ugostiti UFC-ove četiri priredbe koje će se održati 11., 15., 18. i 25. srpnja. Evo kako izgleda:

