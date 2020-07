U TVORNICI ŠAMPIONA RODILA SE FANTASTIČNA, JOŠ NEVIĐENA IDEJA U HRVATSKOJ: ‘Želimo oživjeti ovo mrtvo doba za sport’

‘Nismo htjeli da klinci, rekreativci, svi oni koji se žele baviti boksom, trenirati, rekreirati, propadaju kod kuće, nego smo za njih pokrenuli ovu priču’

Pojavom koronavirusa i sport je promijenio lice i naličje. Nažalost, nastupilo je neko novo doba, kad se sportska natjecanja ne događaju zbog publike.

COVID-19 paralizirao sport

COVID-19 paralizirao je sport na nekoliko mjeseci, a nakon povratka većina nogometnih liga odlučila se sezonu završiti pred praznim tribinama. U Hrvatskoj se u jednom trenutku nogomet igrao pred publikom, ali nakon što je koronavirus ponovno uzeo maha i u našoj zemlji, HNS je donio odluku sezonu završiti bez gledatelja na tribinama.

Lige nekih sportova diljem Europe, posebno dvoranskih poput košarke, odbojke i rukometa, prekinute su i neće se završavati. Neki su se pritom odlučili za nepopularnu odluku da se prvaci odlučuju po trenutnom bodovnom poretku pa je tako, primjerice, u španjolskoj prvoj rukometnoj ligi Barcelona osvojila naslov jer su bili u tom trenutku vodeći…

Što se tiče boksa, on je u potpunosti paraliziran koronavirusom na globalnoj razini. No, nije nokautiran. Dokaz tomu je zagrebački boksački klub Gladijator koji se odlučio za još neviđenu metodu oživljavanja boksa u Zagrebu. Mali korak za boks u glavnom gradu, ali velik za plemenitu vještinu na razini države. Djeluj lokalno, razmišljaj globalno, stara je fraza koja se tako dobro uklapa u ideju spomenutog boksačkog kluba, njihovih trenera i boksača, među kojima je i jedan od najtalentiranijih hrvatskih boksača Toni Filipi.

Sportska humanost

Dobro, oni možda ne razmišljaju globalno, ali nacionalno sigurno. Iz razloga, što su se odlučili nokautirati koronavirus tako što su uveli besplatnu školu boksa za školarce i studente sad za vrijeme ljeta. Na taj način su pokazali sportsku humanost, prvenstveno prema svom sportu, a onda i ljudima oko sebe. Jer, stagnacija, mirovanje je u biti sportsko propadanje, a fizička aktivnost bitna je za zdravlje…

‘Htjeli smo oživjeti ovo mrtvo doba za sport uvjetovano koronavirusom’

“Naša priča oko besplatne škole boksa u klubu počela je zato što smo htjeli oživjeti ovo mrtvo doba za sport uvjetovano koronavirusom, što se tiče boksa naravno. Nismo htjeli da klinci, rekreativci, svi oni koji se žele baviti boksom, trenirati, rekreirati, propadaju kod kuće, nego smo za njih pokrenuli ovu priču. Sve je počelo s onim najmlađima, no vrlo brzo smo uvidjeli kako bi pun pogodak bio uvesti grupu srednjoškolci, odnosno studenti, jer dosta me ljudi pitalo upravo iz tog, ajmo to nazvati uzrasta, mogu li se priključiti treninzima. Naravno, treninzi se vode po strogim COVID-19 mjerama, da ne bi bilo nismo znali. Sve je kontrolirano, pazi se na svaki detalj. Ne možemo si dopustiti nikakav gaf, jer je zdravlje apsolutni prioritet i najbitnije”, kazao nam je u uvodu razgovora trener Tonija Filipija u BK Gladijator Tomo Kadić i nastavio:

Planira se i orginalni projekt on line škola boksa

“Tri puta tjedno je program. Ponedjeljak – srijeda – petak. Ponedjeljak i srijeda u 19 i 30 i petak u 18.00, gdje se može prisustvovati našim treninzima. Naravno, treninzi su pod stručnim vodstvom naših trenera, pa tako i mene osobno. Želim naglasiti da imamo i vanjske treninge na Jarunu svakog dana za naše članove, za one koji su ipak malo skeptičniji oko svega ovog glede COVIDA-19. Znači, svakog jutra na jarunskom jezeru imamo treninge po strogom trenažnom programu. Uz to, planiramo pokrenuti projekt on line škola boksa, za one koji su možda sramežljiviji, da počnu trenirati boks kod kuće. Znači, imat ćemo kameru koja će snimati naše treninge, pa će se neke od tih stvari moći trenirati i kod kuće. One boksačke vježbe koje se mogu izvoditi samo u dvorani, koje su vezane za logistiku tipa vježba na vrećama i slično, zamijenjivat ćemo adekvatnim vježbama koje se mogu raditi kod kuće. Sve u svemu, želimo nokautirati koronavirus najbolje što možemo. Na zadovoljstvo i zdravlje sviju nas. Svi roditelji koji žele mogu svratiti do naše dvorane na adresu Ilica 298, Kustošija – Gladijator 1, i vidjeti, posavjetovati se s našim stručnim vodstvom, ili poslati upite na info.gladijator@gmail.com, te na našu Facebook stranicu, kao i na web stranicu http://www.gladijator.org”, zaključio je Tomo Kadić.