U SJENI CIRKUSA OKO HRGOVIĆA I MILUNA, OVAJ JE UDARAČ KANDIDAT ZA OI: Nezapamćeni interes za PH; ‘Idemo obraniti naslov’

Prema rezultatima i osvojenim medaljama Toni Filipi jedan je od naših najuspješnijih boksača

Nekako u sjeni čitavog cirkusa koji je nastao oko Filipa Hrgovića, Marka Miluna i kvalifikacija za Olimpijske igre, jedan boksač iz sjene ozbiljan je kandidat za nastup na Olimpijskim igrama u teškoj kategoriji. Toni Filipi (23) jedan je od najtalentiranijih boksača u Hrvatskoj, aktualni prvak države u teškoj kategoriji koji će na Prvenstvu Hrvatske od 23. do 26. siječnja na zagrebačkom velesajmu, braniti titulu osvojenu prošle godine.

Jedan od naših najuspješnijih boksača

Prema rezultatima, i osvojenim medaljama, Filipi je jedan od naših najuspješnijih boksača. U prošloj je godini osvojio 3. mjesto na Europskom prvenstvu, 3. mjesto na Europskim igrama u Minsku, a zauzeo je 4. mjesto na svjetskoj i europskoj rang listi.

Što se tiče 2018., u njoj je Toni zauzeo i osvojio prvo mjesto na WSB listama Svjetske boksačke lige kao član Croatian Knightsa, srebro na Prvenstvo Europske Unije u Valladolidu, srebro na Mediteranskim igrama u španjolskom Tarragonau, brončano odličje na Europskom prvenstvu za boksače do 22 godine u rumunjskom Targu Jiu. U 2017., Filip je osvojio srebro na Europskom prvenstvu mladih i 1. mjesto na prestižnom europskom i svjetskom turniru u Debrecenu, uz pobjede i medalje diljem Europe i svijeta na raznim turnirima.

No, znate kako se ono kaže. Preko trnja do – zvijezda! Filipijev boksački razvoj nije bio lagan, kao uostalom ničiji. Prije Europskog prvenstva mladih za sportaše do 22 godine i spomenutog srebra, Toni je gubio i finala na juniorskom EP-u, juniorskom SP-u, kao i na Olimpijskim igrama mladih u Kini. No, iz tih poraza naučio je lekciju, izrastao je kao boksač. Znate kako se kaže, ono što ne slomi, to te ojača. Ojačao je i boksački narastao Filipi nakon toga i sad su njegove ambicije kud i kamo veće, a njegov je san nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju nadolazećeg ljeta.

Hrvatska se ozbiljno pozicionirala na europskoj boksačkoj karti

Hrvatska se prvi put od osamostaljenja ozbiljno pozicionirala na europskoj boksačkoj karti zbog boksača koji imaju pedigre za ozbiljne stvari, a među njima je i Toni Filipi. Nismo velesila, ne valja pretjerivati, no da Hrvati više nisu slučajnost ili egzotika na postoljima, to je činjenica, kao što je činjenica da Toni ima kapaciteta i potencijala napraviti ozbiljnu boksačku karijeru…

“Završili smo u klubu s pripremama za PH. Sad do turnira lagano, održavanje kila i tako to, a onda u četvrtak počinje”, kazao nam je Toni Filipi i dodaje:

“Idemo obraniti titulu u teškoj kategoriji, treći put. Neće biti lako, ali vjerujem u sebe, svog trenera, svoj tim i uspjeh, nadamo se, neće izostati. Od boksača koji pretendiraju za naslov tu je Zvonimir Rebulj iz Osijeka. On je do sad bio svake godine na državnom. Tu je i Žižić iz Splita, on je bio na turniru prošle godine. Ne znam sad točno tko će sve nastupiti. Bit će kandidata, ali točno sad ne znam tko će sve biti od ovih jačih boksača, a niti od ostalih”.

Prva postaja je Prvenstvo Hrvatske a druga je London. Od 13. do 23. ožujka u britanskoj prijestlonici održat će se europske kvalifikacije za Olimpijske igre. Hrvatska ima tek jedno zagarantirano mjesto u Tokiju po kategoriji. Filipi, jedan od kandidata Sportskih novosti za najboljeg sportaša u protekloj godini, u suradnji sa svojim trenerom Tomom Kadićem, nastoji nastupiti, ako se ne kvalificira u Londonu, na svjetskim kvalifikacijama, koje će se održati od 13. do 24. svibnja u Parizu. No, tamo može Filipi otputovati jedino ako se netko drugi iz njegove kategorije ne kvalificiraju na OI u Londonu…

‘Planiram nastupiti na londonskim kvalifikacijama za OI’

“Trebao bi, mimo PH, otići u London i nastupiti u kvalifikacijama za OI. Međutim, svejedno treba osvojiti državno prvenstvo pa onda gledati prema Parizu. Ako se ne bude moglo preko prvih, u svibnju su svjetske kvalifikacije pa ćemo ići na njih. No, konkurencija je jaka na europskoj i svjetskoj razini. To vam je isto kao europsko ili svjetsko boksačko prvenstvo. Svi će doći na kvalifikacije jr svi žele na OI. Neće biti lako, ali vjerujem u sebe, znam koliko vrijedim i želim ostvariti svoj san i plasirati se na OI. Prošle godine Milun i ja smo na EP-u uzeli bronce, tako da smo u samom vrhu što se tiče hrvatskog boksa. No, ima tu dosta mlađih dečki koji isto znaju i mogu pokazati svoju kvalitetu u ringu, odnosno da pripadaju u sam vrh”.

Toni Filipi tehnički i taktički sad u odnosu na prije godinu dana, koliko se toga promijenilo u vašoj karijeri, odnosno gdje ste trenutno sad u odnosu na ostale najveće konkurente?

“Napredovao sam. Sigurno da je dobro svake godine, kao boksač rastem iz godine u godinu, napredujem trenirajući u BK Gladijator i sa svojim trenerom Tomom Kadićem. Više mečeva, više iskustva. Više rada, krvi i znoja, i uspjeh ti neće izmaći. Bez mukotrpnog rada, posvećenosti boksu i odricanja, ne možete uspjeti u ovom sportu. Još malo sreće i svega i bit će dobro”, zaključio je Toni Filipi.

Nezapamćeni interes za PH

Nakon njega, na red je za razgovor došao njegov trener Tomo Kadić koji nam je kazao kako je šteta što boks u Hrvatskoj nema takvu medijsku pažnju, kao što je to slučaj i ovog puta. I u pravu je! Ne sjećamo se kad je vladao toliki interes za boksačko Prvenstvo Hrvatske. Naravno, razlog tomu je situacija oko Miluna i Hrgovića, odnosno Hrgina najava da će nastupiti na turniru, iako je u međuvremenu promijenio planove i njegov dolazak, ako se u međuvremenu nešto ne promijeni, neće se dogoditi jer naš najbolji profesionalni boksač ima drugačije planove i želje…

“Ne pamtim veći interes za PH kao ove godine. Naravno, to je prije svega zato što je Filip Hrgović bio najavio svoj dolazak na turnir. Naravno, naša očekivanja idu ka tome da će Toni potvrditi da je najbolji boksač u Hrvatskoj u teškoj kategoriji, te da će obraniti titulu. Samim time, osigurat će oba kvalifikacijska turnira. Naravno, naš cilj je London, kako bi se u miru mogli pripremati za Tokio. Ukoliko to ne prođe najbolje po nas, naravno da nam ostaju svjetske kvalifikacije u Parizu, a s prvim mjesto na PH zacementirali bi svoje prvo mjesto u Hrvatskoj. To nam je prvi i glavni cilj koji trebamo ostvariti”, govori nam Tomo Kadić, osnivač, tajnik i trener BK Gladijator čije se ime spominjalo i još uvijek spominje u kontekstu budućeg izbornika hrvatske boksačke reprezentacije (Dorijan Čalić je v.d. izbornik), te nastavlja:

‘Profesionalni boks je drugačiji nego amaterski’

“Profesionalni boks je drugačiji nego amaterski. Razlikuju se kategorije. Primjerice, Toni je teška, a u profesionalnim vodama bi bio cruser. Nekad, povijesno kad gledate, bilo je prvih pet kategorija, a nakon toga su uveli tešku da postoji. Nekad nije bilo toliko velikih i jakih ljudi. No, u nekom periodu to će se izjednačiti kao superteška. I sad nema baš puno pravih superteškaša u svijetu. Norma za OI je 16 ljudi za čitav svijet. Četiri s prvih kvalifikacija u Londonu, trojica sa svjetskih kvalifikacija u Parizu. Istina, Hrvatska u svakoj kategoriji može dati samo jednog predstavnika, ali neke kategorije imaju veću normu zbog guste konkurencije. Recimo, u nižim kategorijama ti kao peti možeš ići na OI. Čak i kao šesti. Zato što ima veći broj boksača u kategoriji, gušća je konkurencija”, objašnjava nam Tomo Kadić i dodaje:

Nitko nije imun na loš dan

“Bez obzira tko bio prvak, svatko od nas može imati loš dan i može biti, primjerice, bolestan. Toni je najbolji hrvatski boksač u zadnjih 4 godine. Bez obzira na Miluna, Toni je po rezultatima najuspješniji hrvatski boksač. No, svjesni smo da na PH neće biti lako. To je turnir na kojem žele svi nastupiti, gdje je konkurencija izuzetna, na kojem svi sanjaju taj olimpijski san, bez obzira pretendirao netko ozbiljno za OI ili bio miljama daleko. Prošle godine na PH više od 1000 ljudi je došlo gledati finale. Znači, to nije mali broj. Tu je bilo i šezdesetak sportaša. Nije bilo mjesta za sjesti, morao si stajati sa strane. No, ovog će puta vladati prava ludnica”, za kraj nam je kazao Tomo Kadić.

