U NJEGOVIM OČIMA POJAVILA SE GLAD ZA POBJEDOM, HTIO GA JE SAMLJETI: Novi boksački prvak briljirao nakon šokantnog nokauta

Teško je uopće i riječima opisati ono što se dogodilo jutros po hrvatskom vremenu u Madison Square Gardenu. Andy Ruiz Jr. u sedmoj je rundi nokautirao vlasnika četiri pojasa prvaka svijeta Anthonyja Joshuu (WBA/IBF/WBO/IBO), te kući ponio tri (WBA/IBF/WBO), i tako ispunio svoje obećanje s presice uoči borbe, da će pojasi prvaka doći u Meksiko, odnosno da će ih on donijeti. Ovaj meč u izravnom ste prijenosu mogli pratiti na RTL Televiziji i RTLplayu u nedjelju ujutro, a čiju snimku možete pogledati danas u 14 sati.

Boksački ponovno svjedočio čudu

Boksački svijet tako je ponovno svjedočio čudu. Teško je uopće opisati što se to dogodilo u New Yorku. Buster Douglas i onaj njegov šokantni nokaut protiv Mikea Tysona smatra se najvećim iznenađenjem u povijesti boksa, ali ovo također ulazi u sam vrh, po menika je možda i veći, ali nećemo ići tako daleko, ipak je Tyson bio nekako moćniji prvak, boksač kakav se do tada nije pojavio na boksačkoj karti…

Kako bilo, Andy Ruiz Jr., 29-godišnji bucko iz Kalifornije koji je sanjao i dosanjao svoj san, nakon izvedbe svoga života, u ringu je nakon meča, po prvi put kao novi prvak, kazao:

“Samo se želim zahvaliti dragom bogu što mi je dao ovu pobjedu. Bez njega, ovo ne bi bilo moguće. Osjećam se sjajno čovjeće. To je ono o čemu sam sanjao, to je ono za što sam jako, krvavo radio. Dokaz sam da se snovi ostvaruju. Želim zahvaliti svima, Hearnu, tati, mami, cijeloj obitelji. Nebo mi je granica”, kazao je Andy Ruiz Jr. nakon borbe.

Ruiz je bio spreman

Inače, Ruiz je bio spreman, imao je iza sebe 15 tjedana kampa, i sam je u svojim istupima Meksikanac isticao kao nije za podcijenjivanje. Je li Joshua podcijenio Ruiza ili ne, nećemo suditi, ali činjenica je i ta da nakon onog epskog meča protiv Vladimira Klička, Joshuaa nije odradio jedan meč poput pravog prvaka, nije odboksao 100 %, kako bi se ono reklo, kao da se ispuhao… Sjetimo se samo meča protiv Takama…

U ovom ga je Ruiz dva puta slao na pod u trećoj rundi, i onda se u njegovim očima pojavila glad za nokautom, samo je krenio naprijed, napadao poput zvijeri…

“Ne znam, kad sam ga nokautirao, samo sam osjetio potrebu to ponovno napraviti. To mi je dalo snagu za naprijed”.

