U BORBI MIOČIĆA I CORMIERA NE BI TREBALO BITI ONOG ŠTO SVI ŽELIMO VIDJETI: ‘Sad više nema iznenađenja’

Sljedećeg vikenda, u noći sa subote na nedjelju, na rasporedu je UFC-ov meč godine, završetak napete trilogije između dvojice ponajboljih teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić će po treći put za redom u kavez s Cormierom nakon što je u prvom meču izgubio pojas i zatim ga godinu dana kasnije vratio.

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu prema UFC-u, ali kao i u prethodna dva meča neće imati nimalo lak posao.

Potvrdio je to i UFC analitičar Dan Hardy koji je predvidio opaku i tvrdu borbu koja će trajati pet rundi i u kojoj neće biti nokauta, a upravo je nokaut ono što svi gledatelji žele vidjeti.

“Ovog puta trebate biti spremni na teških pet rundi. Mislim da će obojica doći na svom maksimumu. Ovo nije borba u koju možeš donijeti jednu vještinu. Obojica moraju pružiti svoju najbolju borbu. Mislim kako će ovo biti teža i neizvjesnija borba od prve dvije. U njima su obojica pronašli neko iznenađenje, ali sad mislim kako toga više nema”, prenosi njegove riječi FightSite.

‘Stipe mora biti strpljiv’

Hardy se osvrnuo i na idealnu taktiku za Stipu Miočića u toj borbi.

“Moguće je posložiti savršenu taktiku za obojicu. Miočić prije svega ne smije biti statičan kao u prve dvije borbe jer tu postaje ranjiv. On se kreće jako dobro za jednog teškaša i ima jako dobre udarce s distance. Glavno mu je kretati se, mora ostati mobilan i držati distancu. Ako DC stalno bude morao prilaziti i ako bude dolazio na Stipin direkt, moglo bi to postati frustrirajuće. DC-jev gard je nešto poput kišobrana, brani sve što dolazi od gore i Stipe će morati tražiti udarce koji prolaze ispod garda. DC neće smjeti puno spuštati ruke jer to njegovu glavu čini ranjivom. On će konstantno pokušavati staviti svoje ruke na Stipu, da bi skratio tu distancu”, objasnio je Hardy te dodao:

“Postoje sitnice viđene u prve dvije borbe od kojih se može napraviti taktiku. Stipe mora biti strpljiv i znati kad napasti, a kad ne. Tu je imao problema unutar razmjena u prvim borbama. Srljao je, promašio bi napad i onda bi primao udarce, a tu bi se još pojavio ego pa je želio ostati i razmijeniti još koji udarac. Ono glavno u Stipinoj taktici trebalo bi biti izbjegavanje klinča i rušenja jer je to sigurno što će DC raditi”, zaključio je.