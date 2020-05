TYSONOVA MRAČNA STRANA KOJU SU BAŠ SVI ZABORAVILI: Sljedeći put kada ga počnete idolizirati, prisjetite se ovog

Zanimljivo je zapravo gledati kako su svi odjednom zaboravili i na Tysonovu mračnu stranu

Svijet boksa ovih dana proživljava orgazmičke trenutke. Otkako je ponajbolji teškaš u povijesti, 53-godišnji Mike Tyson, najavio mogući egzibicijski povratak u ring i otkako se gotovo svakodnevno pojavljuju njegove snimke s treninga i slike njegova iznova isklesanog tijela, navijači diljem svijeta padaju u trans.

Iako je boks posljednjih godina, pogotovo onaj teškaški, drastično populariziran dolaskom Anthonyja Joshue, odlaskom predominantnog Vladimira Klička, povratkom najvećeg “showmana” Tysona Furyja i pojavom nekih novih uzbudljivih lica poput Andyja Ruiza, pa eto u Hrvatskoj je popularniji i zbog rapidnog uzleta Filipa Hrgovića, povratak Mikea Tysona izazvao je toliku euforiju koja je u potpunosti zasjenila sve drugo što se događa u boksu.

A što ćemo s mračnom stranom?

Svjetski mediji i oni domaći svakodnevno daju Tysonu ogroman prostor i s jedne strane neka su, čovjek je rekao da će boksati u humanitarne svrhe, a u ring će mu doći sigurno neko svjetski poznato lice. Do sada su se spominjali Evadner Hollyfield, Tyson Fury, Shannon Briggs, pa čak i MMA borac Tito Ortiz. S kim god da Tyson odabere meč, gledat će ga stotine milijuna ljudi, to je garantirano ipak riječ je o čovjeku koji je u svom “primeu” držao pojaseve WBA, WBC i IBF organizacija, dakle bio je uistinu prvak svijeta i najjači boksač svog doba.

Međutim, zanimljivo je zapravo gledati kako su svi odjednom zaboravili i na Tysonovu mračnu stranu. Da, govori on već godinama da se promijenio, da se kaje, govori da je sve to iza njega, govori da se preporodio, da je prestao s porocima koji su drastično utjecali na njegovo ponašanje, da uživa u životu, da je otplatio dug društvu zbog svojih grijeha.

Degutantna vijest

No, umanjuje li sve to činjenicu da je čovjek osuđeni silovatelj? Nije opljačkao trafiku, nije ukrao auto, nije provalio nekome u stan, nije ukrao novac, nije sudjelovao u nekoj prevari ili pronevjeri, čovjek je silovao ženu. Da sve navedno jesu zločini, ali se na njih čak i može zažmiriti ako osoba odradi svoje u zatvoru i ako se pokaje, ali silovanje nekako ne pripada u kategoriju grijeha bi se lako mogli zaboraviti i oprostiti. Ponajprije će se s time složiti žrtva, a zatim vjerojatno i svaka razumna osoba.

Tyson je proveo tri godine u zatvoru u Indianapolisu, od 1992. do 1995. godine zbog silovanja Desiree Washington. Trebao je odslužiti šest godina, ali pustili su ga nakon tri godine uvjetno, valjda zbog dobrog vladanja.

No, zašto na koncu baš sada otvaramo ovu temu? Prije svega zbog toga što je u proteklih nekoliko dana svjetske i domaće portale preplavila jedna odveć degutantna vijest o Tysonu. Naime, netko je negdje odlučio da bi bilo sjajno prisjetiti se Tysonovih nedavnih izjava u kojima se hvalio kako je spavao dnevno s 15 žena i to u ono doba kada je osuđen za silovanje. Hvalio se kako je spavao svakodnevno sa ženama čak i kada je bio u zatvoru, pa tako i sa savjetnicom za borbu protiv droge.

“Tada sam se toliko seksao svaki dan da sam bio umoran za teretanu i trening. Po cijeli dan bih samo ležao u svojoj ćeliji. S ovoliko godina ne mogu spavati s toliko žena dnevno, ali još uvijek dalje sam jako dobar. Seks sa ženama po cijeli dan više nije zabavan kao tada”, rekao je Mike Tyson, inače osuđeni silovatelj.

Treba li ga idolizirati?

I OK, neka nas se bombardira njegovim slikama i snimkama s treninga, neka on “trash talka”, neka izaziva na borbu i radi “show”, sve je to dio boksačkog folklora, ali što je toliko duhovito, zanimljivo i vrijedno pažnje medija, u tome da se osuđeni silovatelj hvali kako se u svoje najgore vrijeme “utapao” u seksu i to još dok je služio kaznu u zatvoru zbog seksualnog prekršaja.

Kažemo, nemamo baš ništa protiv njegova povrataka, dapače bit će to zanimljivo za vidjeti, ali nekako se čini da se otišlo predaleko u idoliziranju Mikea Tysona. Da, bio je vrhunski boksač, ali ta mu činjenica ne može amnestirati zločin silovanja. Stoga, sljedeći put kada poželite idolizirati Tysona, idolizirajte ga zbog njegova boksa, ako već morate. Ali nekako se čini neprimjerenim davati medijski prostor osuđenom silovatelju da bi se ovaj hvalio svojim seksualnim dostignućima i nezasitosti, a istovremeno to prezentirati na nekakav šaljiv i prihvatljiv način.