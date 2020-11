Čelični Mike u nekim je trenucima podsjećao kao iz dana dane najveće slave, međutim njegovi udarci nisu više toliko razorni i nema više te snage u njima

Dvije bivše boksačke zvijezde, 54-godišnji Mike Tyson i 51-godišnji Roy Jones Jr. vratili su se u ring, u egzibicijskoj borbi legendi u Staples Centru. Meč je je na kraju završio bez pobjednika.

Bio je ovo boksački obračun po posebnim pravilima. Boksalo se osam rundi po dvije minute. Bilo je tu dosta zanimljivih izmjena udaraca, no niti jedan borac nije uspio zadati presudni. Čelični Mike u nekim je trenucima podsjećao kao iz dana dane najveće slave, međutim njegovi udarci nisu više toliko razorni i nema više te snage u njima. Gotovo svaku rundu počeo je napadom, međutim borci bi uskoro završili u klinču. I tako je izgledala svaka runda. Jones je izgledao nešto lepršavije, no niti on nije uspio zadati značajnije udarce.

‘Ovaj tip je jako snažan’

Oba borca oglasila su se nakon meča i najavili da će pokušati nešto slično organizirati ponovo

“Mogu se pomiriti s remijem“, rekao je Tyson, a Jones Jr. Nije se složio s njim.

“Nikad nisam zadovoljan remijem. Ovaj tip je tako snažan, kad vas udari, bilo u glavu ili u tijelo, to jako boli. Tko zna, možda ovo i ponovimo. Udarci u tijelo su me izmorili“, rekao je Jones kad mu je Tyson čestitao na primljenom broju udaraca.

“Napravit ću ovo ponovo, definitivno. Drago mi je da sam išao u osam rundi. Svi misle da sam nokauter, no evo, vidite da mogu i u više rundi. Roy, moramo napraviti ovo ponovo“, rekao je Tyson pa zaključio:

“Ja se nisam borio 15-16 godina i nitko ne brine za mene, a on se borio nedavno. Ne bih se borio nikako drugačije nego sad. Mi smo humanitarci, mi sad pomažemo ljudima. Jedino me to sad zanima”, zaključio je Tyson i tako oduševio cijeli svijet.

