Legendarni boksač Mike Tyson u svijetu boksa još je uvijek velika zvijezda. Njegov povratak u ring ispratili su milijuni gledatelja, a njegova borba protiv Roy Jonesa Jr.-a oborila je mnoge rekorde.

Tyson je obnovio svoju nekadašnju slavu i ovih dana daje jako puno intervjua za razne medije. U jednom se prisjetio incidenta koji se dogodio u rujnu 1996. godine u Las Vegasu. Naime, nakon njegove borbe Brucea Seldona na cesti u Las Vegasu likvidiran je poznati reper Tupac Shakur. Ubijen je iz automobila, a njegov ubojica nikad nije pronađen.

Slučaj je to koji je obavijen velom misterije, a Tyson je u jednom od svojih posljednjih intervjua rekao kako se on osjeća krivim za Tupacovu smrt.

‘Tako je to u mom svijetu’

“Bio je to jako loš dan. Bilo je jako, jako loše“, započeo je svoju priču Tyson u intervjuu za Vlad TV.

“Osjećam se krivo jer je on bio na borbi. Vršio sam pritisak na njega. Govorio sam mu da ne zaboravi donijeti kazetu“, govorio je Tyson.

Kazeta o kojoj Tyson priča bila je zapravo snimka Tupacove pjesme na koju je Tyson ušetao u ring.

“Trebao sam ići s njim u grad te večeri, rekao sam mu da ćemo ići van iako sam imao malo dijete doma i njegova majka me molila da ostanem doma. Netko me nazvao te noći da mi kaže što se dogodilo i odmah sam pomislio da se to događa ljudima u mom svijetu. Očekivao sam da će se nešto dogoditi nakon moje borbe, nešto ludo, da će netko poginuti ili se ozlijediti, ali ovo s njim je bilo potpuno drugačije“, zaključio je Tyson.