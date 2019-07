TYSON JE BIO U ISTOJ SITUACIJI KAO I JOSHUA: Legenda poslala Britancu poruku koja će ga vratiti na pravi put

Revanš Johue i Ruiza svakako je borba koju svijet očekuje

Nitko nije mogao vjerovati kako David pobijeđuje Golijata. Andy Ruiz baš je onako natukao Anthonyja Joshuu i tako izazvao jedno od najvećih iznenađenja koje je boks ikad vidio.

OSVANUO RIJETKO VIĐENI VIDEO LEGENDARNOG MIKE TYSONA IZ NJEGOVIH SLAVNIH DANA: ‘Ovo je apsolutno zastrašujuće’

“Jedno od” jer je u drugom sudjelovao Mike Tyson. Najmlađi teškaški prvak ikad i svojedobno “najopasniji čovjek na planeti” izgubio je od Bustera Douglasa 1990. godine i također šokirao cijeli svijet. Svoju situaciju usporedio je s Joshuinom

“Napravio je pogrešku, primio je udarac i dogodilo se što se dogodilo. No, on se može vratiti i uzeti pobjedu. Samo će njegov um morati biti na pravom mjestu. Neće pobijediti ukoliko ne bude razmišljao na pravi način i sve podredio tome. Kad smo mi trenirali za ozbiljne ispite, odlazili smo u planine, bježali smo od sebe i vlastitih misli. Pokraj sebe smo imali samo životinje i šumu jer se sa svojim demonima moraš sukobiti sam. Može vam se činiti kako je on dobro, no vi ne vidite njegov um. Ovo je faza života koja stvara osobu, on je na prekretnici svoje karijere. Ima novac, ne treba mu i sad je sve na tome tko je on i što želi napraviti od svoje karijere”, rekao je Tyson u razgovoru na HotBoxing Podcastu, a prenosi FightSite.

‘Svatko može odustati, ali i vjerovati u sebe’

Tyson je poslao poruku Anthonyju Joshui da ne odustaje od boksa, već da mora biti jak u glavi i vjerovati u sebe.

“Svatko se može povući i reći kako se ne želi više baviti time. Svatko može odustati, ali može i vjerovati u sebe. Imaš li ponosa? U što vjeruješ? Vjeruješ li u svoje pretke, majku, oca, djecu? Što i koga imaš za boriti se? Mora se to upitati, a nakon toga je sve na njemu. Ako kaže sam sebi da ima novac i da ne vjeruje u to, to je u redu. Nije problem priznati da nisi ta osoba”, još je otkrio Tyson, koji je preko svog teškog poraza uspio prijeći i vratiti se samo četiri mjeseca kasnije.

Revanš Johue i Ruiza svakako je borba koju svijet očekuje. Studeni je zasad mjesec u kojem se planira borba, a mjesto događaja trebao bi biti mitski Madison Square Garden u New Yorku.