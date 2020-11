Dvije velike boksačke zvijezde, po mnogima najbolji teškaš svih vremena, legendarni Mike Tyson (54) i Roy Jones Jr. (51) vraćaju se u ring, u borbi legendi od osam rundi, koja će se održati u Staples Centru. Prijenos susreta gledatelji će moći gledati na RTL-u 29. studenog uživo od 4 sata ujutro te u snimci od 19:40 sati.

Sve pripreme za meč su već gotove i dvojica boksača imali su sinoć još samo za odraditi vaganje. vaga je pokazala da Mike Tyson ima trenutno 100 kilograma, 4,5 više od svog protivnika Jonesa Jr-a. Na sučeljavanju su obojica boraca pokazala da su u zavidnoj formi, pogledajte fotografije i video:

Mike Tyson and Roy Jones Jr. have made weight and here's the face off! 🥊 #TysonJones

pic.twitter.com/h0DvJuaqwu

