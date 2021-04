Prvak WBC-ove teške kategorije Tyson Fury trenutno je u pregovorima za borbu stoljeća s Anthonyjem Joshuom, no stigne se Kralj Cigana obračunavati i s drugim protivnicima.

Tako je, na primjer, napao UFC-ovog prvaka teške kategorije Francisa Ngannoua koji je nedavno u intervjuu za ESPN rekao kako se želi u nekom trenutku posvetiti boksačkoj karijeri.

“Nekad u budućnosti definitivno želim boksati. Moj je san uvijek bio natjecati se u toj plemenitoj vještini, ali otišao sam u MMA koji također volim. Još uvijek moram ispuniti neke ciljeve u boksu“, rekao je Ngannou.

Fury je to jučer iskoristio protiv Ngannoua te na svom Twitteru prozvao Mikea Tysona i Kamerunca, koji su inače u prijateljskim odnosima:

“Mike Tyson, kad pobijedim Joshuu. Razbit ću tog lika. Francis Ngannou, lagan posao“, napisao je Fury u svojoj objavi.

Nije Fury trebao dugo čekati na odgovor Francisa Ngannoua: “Ako ti je ovaj tip to napravio, što misliš što ću ti ja napraviti?”, odgovorio je strašni Kamerunac.

If this guy did this to you, what do you think I would do? 🤔 https://t.co/8LKhcnJY5O pic.twitter.com/ceqgnrUaTJ

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 13, 2021