Pripreme za borbu stoljeća su počele. Tyson Fury i Anthony Joshua objavljuju videa iz svojih dvorana, a posebno je danas za oko medija zapela snimka s Furyjevog treninga.

Kralj Cigana poznat je po svojoj impresivnoj brzini, unatoč činjenici da je visok 206 centimetara i težak oko 115 kilograma. Uz kratku snimku stavio je i citat iz Biblije.

“Have not I commanded thee? Be strong and of good courage; be not affrighted, neither be thou dismayed: for Jehovah thy God is with thee whithersoever thou goest.”

