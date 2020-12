TYSON FURY BRUTALNO IZVRIJEĐAO JOSHUU: Snimio posebni video za njega o kojem bruji Engleska; ‘On je propalica’

Tyson Fury poslao jasnu poruku

Britanski 31-godišnji teškaš Anthony Joshua obranio je naslov svjetskog prvaka nokautiravši 39-godišnjeg bugarskog izazivača Kubrata Puleva u devetoj rundi dvoboja održanog u subotu pred tisuću gledatelja u londonskoj SSE Areni. Joshua je zadržao pojaseve WBA, IBF i WBO organizacije i kazao s kim bi se slijedećim htio boriti.

SJAJNI JOSHUA POBIJEDIO PULEVA STRAŠNIM NOKAUTOM U DEVETOJ RUNDI: Britanski prvak nakon meča najavio okršaj s Furyjem

Uzdrmao ga već u trećoj rundi

Joshua je Puleva uspio dvaput uzdrmati već u trećoj rundi, ali je bugarski boksač nekako uspio dočekati gong i oporaviti se tijekom odmora. Još pet rundi je Britanac kontrolirao meč, držao Puleva direktima na distanci i čuvao se nekog zalutalog udarca s kakvima je Bugarin pokušao u nekoliko navrata iznenaditi svjetskog prvaka. Na kraju je nokaut došao u 9. rundi, za 24 pobjedu u posljednjih 25 mečeva.

‘Ako to mora biti Tyson Fury neka bude’

“Ne zanima me tko je sljedeći, tko god dođe s njim ću se boriti za pojaseve, ali ako to mora biti Tyson Fury neka bude”, odgovorio je Joshua, a nije dugo trebalo čekati da se javi Fury kojeg svi priželjkuju u ringu s Joshuom, prenosi britanski Sky Sports koji je jedini i prenosio ovu borbu.

“Anthony Joshua ponovio je svoju želju da se suoči s Tysonom Furyjem, a njegov promotor Eddie Hearn željan je finaliziranja neprikosnovene borbe svjetskog prvaka u teškoj kategoriji 2021. godine”, stoji u tekstu Sky Sportsa na web izdanju.

Fury nije došao u dvoranu iako je bio pozvan gledati meč. Kako se vidi iz videa koji je objavio, pratio ga je od kuće u božićnom ugođaju. Snimio je poruku za Joshuu koju je objavio na Twitteru.

“Evo nas ljudi. Anthony Joshua se upravo po*rao sam po sebi tijekom prijenosa uživo na televiziji, pustio sam ga da to učini. Nije mi htio odgovoriti hoće li se boriti samnom. Ja želim taj meč, želim da mi to bude idući meč. Nokautirat ću ga unutar unutar tri runde. On je propalica, kukavica, i jedva čekam ga da nokautiram”, rekao je ljutiti Fury.