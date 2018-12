TUŽAN DAN ZA SVIJET SLOBODNE BORBE: Nastupio je u najuzbudljivijem meču svoje karijere pa objavio da će se umiroviti

Izgleda da je jedan od omiljenih borava odlučio prekinuti karijeru

Odmah nakon što je nastupio u jednoj od najuzbudljivijih borbi u svojoj karijeri, u kojoj je nažalost doživio poraz, Chad Mendes odlučio je završiti svoju karijeru MMA borca. Iako ova informacija još uvijek nije potvrđena od samog borca, društvenim mrežama se ista proširila, a čini se kako dolazi iz vrlo povjerljivih izvora, bliskih samom borcu.

Kako je objavljeno na Twitter profilu 2on4 Sportsa, Mendes je imao plan završiti karijeru, neovisno o ishodu borbe protiv Alexandera Volkanovskog, koju je izgubio prekidom u drugoj rundi. Ipak, to se baš ne poklapa s onim što je rekao u petoj epizodi UFC 232 Embeddeda, kada je izrazio nadu da pobjedom dođe do nove prilike napasti titulu, piše Fightsite.

Ipak, ukoliko je ova informacija točna, Mendes će svakako napustiti sport kao velikan, posebno unutar perolake kategorije, gdje se dva puta borio za pravu, a jednom za privremenu titulu. Oba puta je za pravu titulu poražen od Josea Alda, a njihova druga borba jedna je od najboljih i najuzbudljivijih u povijesti divizije do 66 kilograma.

Odlazi u mirovinu

Za privremenu titulu borio se protiv Conora McGregora, kada je uskočio kao zamjena te čak i dominirao prije nego se potrošio i završio nokautiran. U karijeri je ostvario 18 pobjeda i pet poraza, a osim spomenuta tri poraza, još su bolji od njega bili Frankie Edgar te jutros Volkanovski.

Mendesu je 33 godine, što nikako nije vrijeme kada se profesionalni borci umirovljuju, no na to ga možda navodi privatna situacija. Naime, tijekom vremena dok je bio suspendiran, a nije se borio od prosinca 2015. godine do srpnja ove, Mendes je pokrenuo vlastiti posao koji mu jako dobro ide. U pitanju je “Finz & Featherz”, tvrtka koja pruža usluge organizacije lova i ribolova. Time je svoj najdraži hobi pretvorio u biznis.

Tijekom karijere Chad je savladao gotovo sve što je vrijedilo u perolakoj kategoriji, osim gore navedenih boraca. Borci koje je pobjeđivao su Erik Koch, Steven Siler, Cub Swanson, Ricardo Lamas, Rani Yahya, Darren Elkins, Clay Guida, Nik Lentz i mnogi drugi. Ovog ljeta se vratio nokaut pobjedom nad Mylesom Juryem te je prije ove borbe bio petoplasirani borac na ljestvici perolake kategorije.