[VIDEO] TRI MILIJUNA LJUDI PRATILO JE NAJVEĆI K1 MEČ U POVIJESTI: Izašli su u ring i svijetu ponudili nešto neviđeno

Svašta događalo u borbi između dva najbolja K1 borca na svijetu

Na Facebook profilu “Glory kickboxing” osvanula je snimka “najvećeg kickboxing meča u povijesti”, kako je to i opisano na internetu, onom drugom srazu između Rica Verhofena (55-10, 16 nokauta) i kontroverznog Marokanca Badr Harija (106-13, 92 nokauta) na Glory Collisionu 2 u Arnhemu, pred 30 000 ljudi.

K1 borba za pamćenje

Snimka je u trajanju od 3:47 minuta i, kako se to u najavi borbe govori od strane komentatora, “pokazuje tko je najveći kickboksač”…

Nećemo ići toliko daleko i kazati kako je to bio najveći meč ikad u kickboxingu, ali kako je to Bloodyelbow tog 21. prosinca 2019. napisao, “bila je to najveća kickboxing borba posljednjih godina, sigurno jedna od najvećih u eri Gloryja”…

Svašta se događalo u meču

Borbu je pratilo oko 3 milijuna ljudi diljem Nizozemske, što su jednake ili gotovo slične brojke one povijesne polufinalne utakmice Lige prvaka Ajaxa i Juventusa iz 2018.), kako u svojem tekstu ističe spomenuti borilački portal.

Uistinu se svašta događalo u toj borbi između dva najbolja K1 borca na svijetu. Verhoeven je izašao u ring i odmah na početku bio agresivniji nego što se predviđalo, ali Hari ga je prvi poslao na pod. Verhoeven se pregrupirao i iskoristio je svoj izvrsni boks u kombinacijama s low kickovima za uzimanje druge runde. Hari je odlučno započeo treću rundu i odmah srušio Rico-a lijevim visokim high-kickom. Međutim, kao što kaže svaki dugogodišnji ljubitelj kickboxinga, ovaj sport voli kaos i nikome nije tako blizu kao Badr Hariju. Samo nekoliko sekundi nakon Hari je ozlijedio ligament gležnja i izgubio je ovu epsku bitku. Pogledajte kako je to izgledalo.